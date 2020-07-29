Мобильный всемирный конгресс пройдет в привычном формате в 2021 году

Первой крупной IT-выставкой после пандемии коронавируса станет Mobile World Congress, который ежегодно проходит в Барселоне. Об этом сообщает портал TechRadar.com со ссылкой на организаторов выставки, ассоциацию GSMA.

"Сейчас очень важно, чтобы GSMA объединила отрасль, так как мы вместе работаем над решением проблемы глобального финансового оздоровления. Мероприятия с личным участием являются ключом к этому восстановлению", - подчеркнул представитель ассоциации GSMA.

Организаторы выставки добавили, что проходящие в Барселоне презентации будут показаны и в интернете. Это связано с тем, чтобы те, кто не смогут посетить столицу Каталонии с 1 по 4 марта 2021 года, не чувствовали себя ущемленными.

Ранее планировалось, что первой IT-выставкой после пандемии должна была стать CES (Consumer Electronic Show), которая запланирована в Лас-Вегасе в начале январе. Но все же организаторы выставки приняли решение провести ее в цифровом формате.