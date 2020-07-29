Новости

В Подмосковье прибыл первый регулярный контейнерный поезд из Китая 22:25
Федеральные агенты могут быть выведены из Портленда 22:17
Мобильный всемирный конгресс пройдет в привычном формате в 2021 году 22:12
У половины жителей трущоб Мумбаи обнаружен коронавирус 21:54
Boeing прекратит производство своего классического самолета 747 21:25
Электрический кроссовер Skoda: первые изображения салона 21:10
Экс-глава РАО Федотов приговорен к 5 годам за мошенничество 20:42
Госдума отправила в ЦИК запрос о проверке двойного гражданства у депутатов 20:33
Турция может ввести новые ограничения из-за коронавируса 20:02
Начались съемки фильма о поединке между Карповым и Корчным 19:45
Смолов готовится к новому сезону вместе с "Локомотивом" 19:20
Росстат: За неделю индекс потребительских цен не изменился 19:00
Toyota пообещала удвоить пробег электромобилей к 2025 году 18:46
Экс-полицейский осужден в Воронеже за мошенничество на 10 миллионов 18:46
В АТОР сообщили о росте цен на туры Турцию 18:40
"Великолепно": появились первые отзывы на фильм Нолана "Довод" 18:35
С сентября Сбербанк переведет 30% сотрудников на удаленку 18:30
В Японии придумали новый способ социального дистанцирования 18:04
США выведут из Германии почти 12 тысяч военных 18:02
Движение поездов по фиолетовой линии метро остановлено 17:56
Володин поручил проверить, есть ли двойное гражданство у депутатов 17:33
Почти 120 аптекам запретили дистанционную продажу лекарств 17:22
Голикова: В сентябре могут начать выпускать первую вакцину от коронавируса 17:13
В Госдуму внесли проект о развитии общественного самоуправления 17:05
"Панцирь-С1" отстрелялся по мишеням на арктическом острове Котельный 16:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
29.07.2020 22:12
Рубрика: Экономика

Мобильный всемирный конгресс пройдет в привычном формате в 2021 году

Текст: Иван Черноусов

Первой крупной IT-выставкой после пандемии коронавируса станет Mobile World Congress, который ежегодно проходит в Барселоне. Об этом сообщает портал TechRadar.com со ссылкой на организаторов выставки, ассоциацию GSMA.

Фото: iStock
СМИ: Домашний интернет подорожает на 10-15 процентов

"Сейчас очень важно, чтобы GSMA объединила отрасль, так как мы вместе работаем над решением проблемы глобального финансового оздоровления. Мероприятия с личным участием являются ключом к этому восстановлению", - подчеркнул представитель ассоциации GSMA.

Организаторы выставки добавили, что проходящие в Барселоне презентации будут показаны и в интернете. Это связано с тем, чтобы те, кто не смогут посетить столицу Каталонии с 1 по 4 марта 2021 года, не чувствовали себя ущемленными.

Ранее планировалось, что первой IT-выставкой после пандемии должна была стать CES (Consumer Electronic Show), которая запланирована в Лас-Вегасе в начале январе. Но все же организаторы выставки приняли решение провести ее в цифровом формате.

Экономика Отрасли Связь

Главное сегодня

Путин назвал ключевые требования к вакцине от коронавируса
Володин поручил проверить, есть ли двойное гражданство у депутатов
Минпромторг завершит поставки медоборудования в регионы в августе-сентябре
Голикова: Учебный год начнется традиционно в сентябре
Слушания по делу Михаила Ефремова перенесли на 30 июля из-за адвокатов
Кто может оформить автокредит со скидкой
Ростуризм уточнил условия получения кэшбека за туры по России