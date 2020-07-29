Московские театры и кинотеатры готовятся возобновить работу

Московские театры, кинотеатры и концертные залы 1 августа смогут возобновить работу после более чем 4-месячного перерыва. В первый же день этой возможностью воспользуются не все, однако даже театры не собираются ждать осени - многие покажут первые спектакли в ближайшие дни. Какие правила придется соблюдать зрителям, что они смогут увидеть и как к открытию готовятся сценические площадки, узнал корреспондент "РГ".

Не хватило два дня

Многие столичные театры открыли продажи билетов еще неделю назад и не прогадали - соскучившиеся зрители не заставили себя долго ждать. На некоторые спектакли уже не достать билеты, на другие их остались единицы. Свою роль сыграли и санитарные ограничения - рассадка в залах будет шахматной, зрители смогут занять не больше половины мест. В театре на Таганке августовские спектакли пройдут на малой сцене, но уже на сентябрь доступны билеты и на основную. Первый спектакль 9 августа - это будет "Белый шум" режиссера Галины Полищук.

"Мы открываемся нашим творческим проектом "Репетиции", в рамках которого покажем спектакли 4 молодых российских режиссеров, кроме "Белого шума" это "Фандорин" Александра Созонова, "Кролики и удавы" Егора Матвеева и "Капитал" Надежды Кубалайт, - рассказала "РГ" директор театра Ирина Апексимова. - Этот проект идет несколько лет, я его и придумала, но таким сконцентрированным он стал впервые. Нам было важно дать зрителям возможность прийти в настоящий театр, при этом мы не могли поставить что-то из спектаклей текущего репертуара, требующего сложных монтажных и демонтажных работ".

На некоторые спектакли уже не достать билеты, на другие их остались единицы

Спектакли из своего репертуара театр покажет в конце сентября, добавляет Апексимова. 25 и 26 сентября на основной сцене состоятся долгожданные премьерные показы "Снегурочки" - постановки, которую не успели выпустить из-за введенного в марте карантина. Тогда не хватило 2 дня до премьеры... "Мы 21 июля открыли продажи билетов на спектакли августа и сентября, и вы не представляете, с какой благодарностью откликнулся зритель, - добавляет Апексимова. - Да, рассадка временно шахматная, да, будут маски, да, нам пришлось закупать огромное количество рециркуляторов воздуха и санитайзеров, но это важный шаг к тому, чтобы вновь вживую встретиться со зрителем".

Театр Олега Табакова тоже открыл продажи билетов на сентябрь - с 13 сентября показы запланированы едва ли не каждый день. "Готовим две премьеры, запланированные еще на июнь, но из-за карантина перенесенные на сентябрь. На исторической сцене на Чаплыгина "Старший сын" Вампилова ставит Алена Лаптева. На основной сцене "И никого не стало..." по пьесе Агаты Кристи ставит Владимир Машков", - говорит руководитель пресс-службы "Табакерки" Ольга Андрейкина.

Купить билеты на сентябрь можно и в "Современник". В отличие от большинства своих коллег по цеху театр не открывает новый сезон, а закрывает старый. "В течение месяца мы будем доигрывать спектакли прошлого сезона, которые были отменены из-за пандемии, - объясняют в театре. - Новый сезон станет для театра 65-м по счету. Его торжественное открытие по традиции намечено на 1 октября".

Ночь кино

Если театрам все же нужно время на раскачку, то кинотеатры планируют открыться уже 1 августа. Сеть городских кинотеатров "Москино", к примеру, начнет первые сеансы в ночь с пятницы на субботу. "В кинозалах организована "умная" рассадка для соблюдения дистанции - после покупки билета места вокруг блокируются, - рассказывают о новых правилах посещения кино в Сети. - Вместимость кинозалов ограничена 50% мест. Промежутки между сеансами увеличены до 30 минут, а зрителей будут раньше запускать в кинозалы. В фойе организована разметка для соблюдения социальной дистанции, расставлены санитайзеры, а входы в кинозалы оборудованы устройствами для бесконтактной проверки билетов". 1 августа откроется и летний кинотеатр в парке искусств "Музеон".

После того, как вы купите билет в кино, места рядом с вами заблокируются для продажи. Фото: Indrajit Guha / istock

Сеть кинотеатров "Каро" тоже запускается 1 августа. Ее президент Ольга Зинякова рассказала "РГ", что в последний летний месяц зрители увидят новинки разных жанров - всего свыше 25 фильмов. Любители шпионских историй смогут посмотреть "Агента Еву", в котором Джессика Честейн в роли спецагента противостоит своему бывшему боссу. А фильм "Неистовый" с Расселом Кроу понравится поклонникам напряженных триллеров. Будет и кино для всей семьи, а также целый калейдоскоп российских картин.

"Одной из первых на экраны выйдет яркая летняя комедия "Хэппи-энд". Фильм расскажет о мужчине, который приходит в себя на пляже в Таиланде и, не помня ничего о себе, пытается освоиться на незнакомом острове, - говорит Зинякова. - Еще один фильм, который позволит от души посмеяться, - "Красотка в ударе" с Юлией Александровой и Андреем Бурковским в главных ролях. В центре сюжета - обычная девушка, которая неожиданно начинает считать себя очень привлекательной. Также в прокат выйдет фильм ужасов "Вдова" о ведьме, обитающей в лесах Ленинградской области. Один из самых долгожданных российских релизов - фантастический фильм Джаника Файзиева "Вратарь галактики".