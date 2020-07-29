Московские врачи оказали помощь Казахстану в борьбе с коронавирусом

Бригада из 15 столичных медиков отправилась на север Казахстана, в Костанайскую область, на помощь местным врачам в лечении пациентов с COVID-19. Возглавил московский десант Олег Черныш, завотрядом бригад специализированной медпомощи для работы в чрезвычайных ситуациях НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. Это уже вторая бригада москвичей, выехавшая во время пандемии в Казахстан.

- За первую неделю работы мы посетили пять стационаров и четыре поликлиники в Костанае, проконсультировали более 500 больных, осмотрели более 60 тяжелых реанимационных пациентов, среди которых были две беременные женщины, - рассказал Олег Черныш.

Столичные медики помогли коллегам в совершенствовании протоколов лечения больных с COVID-19, провели занятия по улучшению системы амбулаторного лечения и долечивания пациентов с бессимптомными и легкими формами течения коронавируса.

Побывали москвичи и в городе Лисаковске, где осмотрели 30 пациентов в местном госпитале. Скорректировали их тактику лечения. Провели работу по возведению санпропускников и скорректировали маршрутизацию пациентов. Специально для коллег разработали курс по интенсивной помощи при COVID-19.

Совершенствованием лечебного процесса, разработкой и внедрением новейших мер профилактики распространения заболевания занимаются и сейчас. Опыт московских специалистов и разработанные методики позволили местным специалистам выстроить модель медицинской помощи, готовой к современным вызовам.

Справка "РГ"

В составе бригады, выехавшей в Казахстан, хирурги, анестезиологи-реаниматологи, пульмонолог, инфекционист, специалист лабораторной диагностики, эпидемиолог, рентгенолог КТ, медицинские сестры-анестезисты и другие специалисты, имеющие большой опыт в лечении пациентов с коронавирусом. Это посланцы ведущих столичных стационаров: института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, городской больницы города Московский, больницы им. М.П. Кончаловского, больницы №40 в Коммунарке и №67, МКНЦ им. А.С. Логинова, инфекционной больницы №2 и Клинико-диагностической поликлиники №121.