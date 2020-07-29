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29.07.2020 14:51
Рубрика: Общество

Мурашко рассказал о снижении числа госпитализаций по причине коронавируса

Текст: Айсель Герейханова

С середины июня число госпитализаций пациентов с коронавирусом в России снижается. Об этом на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. При этом он добавил, что в тех регионах, где население игнорирует противоэпидемиологические меры и гигиенические мероприятия наоборот отмечается рост пациентов с коронавирусом.

Фото: rt/ youtube.com
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"С середины июня в целом эпидобстановка улучшилась, мы наблюдаем постепенное снижение числа госпитализированных пациентов, но тем не менее пока работаем с достаточно большим количеством этих пациентов", - заявил Мурашко.

По его словам, сейчас около трех тысяч пациентов в России находятся в реанимации на аппаратах ИВЛ. В целом на госпитализации находится почти 100 тысяч пациентов с внебольничной пневмонией и коронавирусной инфекцией.

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