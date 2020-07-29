Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) все более пессимистично смотрит на перспективы восстановления международного авиасообщения к допандемийному уровню.

Как заявил представитель IATA Брайан Пирс, на это уйдет не меньше 4 лет: "уровень трафика 2019 года не будет достигнут до 2024 года, что на год позже, чем мы ожидали". Авиаперевозки в мире практически остановились в апреле и с тех пор восстановление отрасли идет крайне медленно. Улучшение отмечается лишь на внутренних рейсах, международные рынки остаются в основном закрытыми.

По итогам 2020 года снижение объема перевозок составит 63 процента. А финансовые потери сектора составят 419 миллиардов долларов, что означает снижение среднего оборота в два раза. Нынешний год уже стал худшим в истории отрасли, отмечают в IATA. По словам Пирса, перспективы восстановления зависят от успешности стран в борьбе с пандемией.