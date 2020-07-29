На ввоз в Россию озоноразрушающих веществ введут квоты

Количественные ограничения на ввоз в Россию озоноразрушающих веществ будут введены на 3,5 месяца. Соответствующий проект постановления подготовлен правительством. Об этом сообщает аппарат вице-премьера Виктории Абрамченко.

В сообщении говорится, что ограничения коснутся юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Период действия ограничений: с 7 сентября 2020 года до 31 декабря 2020 года.

Уточняется, что в 2020 году в России можно использовать только два типа ОРВ: ГХФУ-22 отечественного производства и ГХФУ-141b, который импортируется в Россию. "Согласно проекту постановления, разрешенный объем импорта будет распределен с учетом правоприменительной практики - 60% между заявителями, которые ввозили эти вещества в 2019 году, 35% - между заявителями, не ввозившими ОРВ в прошлом году, 5% - между теми, кто получил разрешение, но так и не воспользовался им. Претендовать на получение лицензии не смогут компании, которые в течение последних пяти лет не ввозили в страну ОРВ", - говорится в сообщении.

Предельно допустимые объемы потребления, производства и импорта ОРВ ежегодно устанавливаются Министерством природных ресурсов и экологии.

Компании, которые хотят ввозить их в Россию, должны будут до 21 августа подать соответствующую заявку в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования. Лицензии на ввоз веществ до 31 декабря заявителям будут выданы Минпромторгом России.

Введение квоты на ввоз озоноразрушающих веществ проходит в рамках ратифицированных Россией международных договоров: Венской конвенции об охране озонового слоя 1985 года и Монеальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой 1987 года.

Монреальский протокол предусматривает поэтапное сокращение использования ОРВ странами-участницами вплоть до полного отказа в 2030 году.

"Россия поддерживает общемировой тренд на ограничение использования вредных веществ, постепенно двигаясь в сторону полного отказа от использования озоноразрушающих веществ. Квотирование ввоза ОРВ, не производящихся в России, как нетарифная мера регулирования позволяет существенно сокращать объем их использования, при этом не стимулируя рост цен на внутреннем рынке", - приводятся в сообщении слова заместитель председателя правительства РФ Виктории Абрамченко.

Озоноразрушающие вещества - химические соединения, которые могут вступать в реакцию с молекулами озона, что негативно сказывается на защитном озоновом слое. В основе ОРВ лежат хлорированные, фторированные или бромированные углеводороды. ХФУ(гидрохлорфторуглерод)-141b применяется в качестве вспенивателя полиуретановой изоляции, растворителя, теплоносителя и для других целей.