На ввоз в Россию озоноразрушающих веществ введут квоты

Новости

Движение поездов по фиолетовой линии метро остановлено 17:56
Володин поручил проверить, есть ли двойное гражданство у депутатов 17:33
Почти 120 аптекам запретили дистанционную продажу лекарств 17:22
Голикова: В сентябре могут начать выпускать первую вакцину от коронавируса 17:13
В Госдуму внесли проект о развитии общественного самоуправления 17:05
"Панцирь-С1" отстрелялся по мишеням на арктическом острове Котельный 16:57
Биологи отследили процесс зарождения коронавируса SARS-CoV-2 16:57
В Турции открыли для православных монастырь Сумела в Трабзоне 16:56
Около 8 тысяч мечетей восстановили или построили в России за 30 лет 16:47
В период пандемии Пентагону выделят миллиарды долларов на военную технику 16:46
В пещере "Таврида" нашли уникальные для России минералы 16:40
Голикова: Учебный год начнется традиционно в сентябре 16:28
Глав техногигантов допросят в конгрессе США 16:10
В организме найден странный механизм подавления коронавируса 16:09
Автоэксперт подверг сомнению целесообразность внедрения алкозамков 16:02
Один из главных российских сериалов года "Чики" не получит продолжения 15:49
Американцы спутали флаг Норвегии с флагом Конфедерации и потребовали его убрать 15:47
Роспотребнадзор следит за устойчивостью иммунитета россиян к коронавирусу 15:44
Роспотребнадзор: Коронавирус не размножается на продуктах питания 15:33
Хоккеист Сорокин пожертвовал больнице в Междуреченске два млн рублей 15:27
Попова: Коронавирус мгновенно убивается кипячением 15:23
В Москве стали чаще интересоваться арендой элитных квартир 15:22
Опрос: страны Евросоюза высказались об ограничениях в связи с пандемией 15:20
Минпросвещения: Большинство регионов готовы к началу учебного года 15:19
Попова рассказала об исследованиях геномов коронавируса 15:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
29.07.2020 17:14
Рубрика: Экономика

На ввоз в Россию озоноразрушающих веществ введут квоты

Текст: Светлана Ментюкова
Количественные ограничения на ввоз в Россию озоноразрушающих веществ будут введены на 3,5 месяца. Соответствующий проект постановления подготовлен правительством. Об этом сообщает аппарат вице-премьера Виктории Абрамченко.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В сообщении говорится, что ограничения коснутся юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Период действия ограничений: с 7 сентября 2020 года до 31 декабря 2020 года.

Фото: iStockphoto.com
Россияне все чаще выбирают для поездок экологичные виды транспорта

Уточняется, что в 2020 году в России можно использовать только два типа ОРВ: ГХФУ-22 отечественного производства и ГХФУ-141b, который импортируется в Россию. "Согласно проекту постановления, разрешенный объем импорта будет распределен с учетом правоприменительной практики - 60% между заявителями, которые ввозили эти вещества в 2019 году, 35% - между заявителями, не ввозившими ОРВ в прошлом году, 5% - между теми, кто получил разрешение, но так и не воспользовался им. Претендовать на получение лицензии не смогут компании, которые в течение последних пяти лет не ввозили в страну ОРВ", - говорится в сообщении.

Предельно допустимые объемы потребления, производства и импорта ОРВ ежегодно устанавливаются Министерством природных ресурсов и экологии.

Компании, которые хотят ввозить их в Россию, должны будут до 21 августа подать соответствующую заявку в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования. Лицензии на ввоз веществ до 31 декабря заявителям будут выданы Минпромторгом России.

Введение квоты на ввоз озоноразрушающих веществ проходит в рамках ратифицированных Россией международных договоров: Венской конвенции об охране озонового слоя 1985 года и Монеальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой 1987 года.

Фото: iStock
Абрамченко: Экологические штрафы должны быть "окрашены"

Монреальский протокол предусматривает поэтапное сокращение использования ОРВ странами-участницами вплоть до полного отказа в 2030 году.

"Россия поддерживает общемировой тренд на ограничение использования вредных веществ, постепенно двигаясь в сторону полного отказа от использования озоноразрушающих веществ. Квотирование ввоза ОРВ, не производящихся в России, как нетарифная мера регулирования позволяет существенно сокращать объем их использования, при этом не стимулируя рост цен на внутреннем рынке", - приводятся в сообщении слова заместитель председателя правительства РФ Виктории Абрамченко.

Озоноразрушающие вещества - химические соединения, которые могут вступать в реакцию с молекулами озона, что негативно сказывается на защитном озоновом слое. В основе ОРВ лежат хлорированные, фторированные или бромированные углеводороды. ХФУ(гидрохлорфторуглерод)-141b применяется в качестве вспенивателя полиуретановой изоляции, растворителя, теплоносителя и для других целей.

Экономика Бизнес

Главное сегодня

Путин назвал ключевые требования к вакцине от коронавируса
Володин поручил проверить, есть ли двойное гражданство у депутатов
Минпромторг завершит поставки медоборудования в регионы в августе-сентябре
Голикова: Учебный год начнется традиционно в сентябре
Слушания по делу Михаила Ефремова перенесли на 30 июля из-за адвокатов
Кто может оформить автокредит со скидкой
Ростуризм уточнил условия получения кэшбека за туры по России