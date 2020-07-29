Более 28 тысяч образцов вооружений и техники будет представлено на международном военно-техническом форуме "Армия-2020", который пройдет с 23-го по 29 августа в подмосковном парке "Патриот".

На форуме можно будет сфотографироваться рядом с танком "Армата". Фото: Сергей Михеев/ РГ

Выставка вооружения будет масштабной, ведь помимо парка "Патриот" образцы новой и перспективной техники будут демонстрироваться на аэродроме Кубинка, полигонах Алабино и Ашулук, а также в военных округах.

В рамках форума для специалистов и зрителей министерство обороны организует статический показ, где будут представлены более 370 единиц серийных образцов вооружения, военной и специальной техники. Участие своих делегаций в форуме уже подтвердили 35 государств.

Как рассказал начальник управления конгрессно-выставочной деятельности Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ полковник Олег Кулаковский, на открытой площадке парка "Патриот" будет организована специализированная экспозиция перспективных образцов вооружений и техники.

Эта выставка под открытым небом будет необычно оформлена. Пока в военном ведомстве держат в секрете нюансы обустройства площадки, однако обещают, что экспозиция будет точкой притяжения не только специалистов, но и обычных посетителей.

Уже известно, что все желающие смогут посмотреть на танк Т-14 "Армата" и тяжелую боевую машину пехоты Т-15 с боевым модулем "Кинжал".

Как рассказал Кулаковский в интервью "Красной звезде", из тяжелой техники также будет представлена самоходка "Коалиция-СВ" и модернизированные танки Т-90М и Т-80БВМ.

Кроме того, на открытой площадке будет демонстрироваться боевая машина поддержки танков "Терминатор", самоходный миномет "Дрок" на базе автомобиля "Тайфун-ВДВ".

Также зрители смогут увидеть новейший комплекс войсковой ПВО средней дальности "Бук-М3", перспективный бронетранспортер "Бумеранг К-16" с установленным необитаемым боевым модулем и самоходную зенитку "Деривация-ПВО".

"Армия-2020" - это первая масштабная выставка в России в 2020 году, которая проводится после снятия карантина. Для того чтобы защитить посетителей форума, в минобороны большое внимание уделят безопасности. Так, у посетителей уже на раннем этапе будут выявлять признаки простуды. Будет соблюдаться рекомендованная дистанция. Все участники форума будут носить защитные маски и перчатки.