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29.07.2020 19:45
Рубрика: Культура

Начались съемки фильма о поединке между Карповым и Корчным

Текст: Сусанна Альперина

Студия "ТриTэ" Никиты Михалкова, телеканал "Россия 1", "Централ Партнершип" и Группа компаний ГПМ КИТ сообщили о том, что приступили к съемкам драмы "Чемпион мира". О картине было известно и ранее, и к съемкам должны были приступить по планам раньше. Однако пандемия заставила остановиться. Но теперь пришло время разбить тарелку.

Фото: Артем Геодакян/ ТАСС
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Напомним, что "Чемпион мира" - это картина о самом драматичном и легендарном поединке в истории шахмат: матче за звание чемпиона мира между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на этот титул - гроссмейстером Виктором Корчным, эмигрировавшим из СССР за несколько лет до этого. Ранее студия "ТриTэ" и телеканал "Россия 1" в сотрудничестве с кинокомпанией "Централ Партнершип" выпустили фильмы, ставшие рекордсменами проката и завоевавшие любовь миллионов зрителей: "Легенда №17", "Экипаж", "Тренер", "Т-34" и самый кассовый российский фильм в истории по общим сборам - "Движение вверх". И вот на очереди новая спортивная драма.

Режиссер-постановщик и сценарист фильма "Чемпион мира" - Алексей Сидоров ("Т-34", "Бой с тенью"). Оператор-постановщик - Михаил Милашин ("Т-34", "Огонь"). В ролях - Константин Хабенский, Иван Янковский, Владимир Вдовиченков, Виктор Добронравов, Виктор Сухоруков, Диана Пожарская и другие. Концепция будущей картины заключается в слогане "Некоторые победы в спорте - больше, чем спорт. Они становятся частью истории".

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Всего в съемках фильма принимает участие около 70-ти актеров, среди которых 15 иностранных. По планам съемки пройдут с июля 2020-го по март 2021-го года на Филиппинах, в Таиланде, Испании, Голландии, а также в Москве и Златоусте.

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