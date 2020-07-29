ОАК взяла на себя управление "Ильюшиным"

Объединенная авиастроительная корпорация (входит в "Ростех") централизует управление предприятиями дивизиона транспортной авиации во главе с "Ильюшиным". Единоличным исполнительным органом для "Авиационного комплекса им. С.В.Ильюшина" (ПАО "Ил") стала "ОАК" (входит в Госкорпорацию Ростех). Такое решение принято на внеочередном общем собрании акционеров "Ила" 28 июля. Об этом сообщили в ОАК.

"Ил" является головным предприятием дивизиона транспортной авиации ОАК. Помимо КБ Ильюшина, он включает авиационные заводы в Воронеже (ВАСО), Ульяновске ("Авиастар-СП"), Жуковском (ЭМЗ им. В.М.Мясищева), Таганроге (ТАНТК им. Г.М.Бериева), а также ряд авиаремонтных предприятий.

Передача полномочий единоличного исполнительного органа "Ила" в ОАК - плановое решение в рамках идущей корпоративной трансформации и реализации программы финансового оздоровления корпорации. Эти мероприятия включают формирование дивизионов по направлениям деятельности, последовательную централизацию управления, исключение дублирующих административных функций, создание общекорпоративных центров компетенций и обслуживания, расширение кооперации производственных площадок для более эффективной реализации самолетостроительных программ. При этом конструкторские школы, в том числе КБ Ильюшина, КБ Бериева и КБ Мясищева, продолжат развиваться.

Первый заместитель генерального директора ОАК Сергей Ярковой, назначенный в июне генеральным директором "Ила", продолжит руководить дивизионом в должности управляющего директора ПАО "Ил".

Как подчеркивают в ОАК, перед "Ильюшиным" стоят задачи наращивания серийного производства тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, развития программы Ил-112В, модернизации производственных мощностей, увеличения серийного производства готовой продукции и комплектующих по ряду других проектов ОАК в рамках межзаводской кооперации.