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29.07.2020 16:47
Рубрика: Общество

Около 8 тысяч мечетей восстановили или построили в России за 30 лет

Текст: Елена Яковлева

Около 8 тысяч мечетей, утраченных в советское время, восстановили или вернули мусульманской общине в РФ с 1991 года, сказал сегодня первый зампредседателя Совета муфтиев России, муфтий Московской области Рушан Аббясов.

По его словам, до 1917 года на территории России было около 15 тысяч мусульманских объектов: мечетей, медресе и других духовных зданий​​​.

Фото: iStock/Recebin
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"К сожалению, к 1991 году осталось около 100 исторических мечетей", - уточнил он​​​.

Работа по восстановлению мечетей и медресе продолжается. Восстанавливать мечети помогает федеральный закон, по которому религиозные организации имеют возможность вернуть себе в собственность исторические объекты, в том числе мечети, принадлежавшие до революции мусульманской общине.

- Самый главный вопрос - найти документацию по этим объектам. Если у нас есть архивная документация, мы имеем право претендовать на определенное здание, - цитирует слова Аббясова РИА Новости. - А может быть, что здание было, но остался только земельный участок, а теперь на нем другое строение. Если мы находим доказательную базу, что на этом участке было здание, которое принадлежало мусульманской общине, то мы по закону имеем право.

В качестве примера, он привел случай в Касимове, где мечеть XV века, в здании которой находился музей, перешла в собственность мусульманкой общины.

Общество Религия

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