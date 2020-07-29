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Рубрика: Экономика

Оператор "Северного потока 2" подал апелляцию на решение суда ЕС

Компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором "Северного потока 2", подала апелляцию на решение Суда общей юрисдикции ЕС в отношении иска компании против Газовой директивы Евросоюза, передает РИА Новости.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Через "Северный поток" возобновлена транспортировка газа в Европу

В тексте документа указывается, что компания "не разделяет аргументации суда, касающейся процессуальных вопросов, и по-прежнему убеждена, что поправки к Газовой директиве являются незаконной дискриминацией​​​".

Напомним, что в мае суд отклонил иск Nord Stream 2 AG против поправок в Газовую директиву ЕС, при этом, как отмечают в компании, это решение суда касалось только процессуальных вопросов, но не отклоняло иска по существу, чем в компании и воспользовались, подав новый.

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