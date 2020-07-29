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29.07.2020 15:20
Рубрика: В мире

Опрос: страны Евросоюза высказались об ограничениях в связи с пандемией

Текст: Александр Саможнев

Немцы выглядят более уверенными в жизни после снятия карантина в связи с пандемией, нежели французы, испанцы и итальянцы. Несколько разнится отношение к защитным мерам в связи с коронавирусом. Об  этом свидетельствует опрос, проведенный социологической службой Redfield and Wilton Strategies по заказу Еврокомиссии.

Фото: iStock
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По оценкам экспертов, защитные маски стали обычным явлением на всем континенте. Большинство опрошенных считают, что маски эффективны в борьбе с распространением Covid-19. Их используют в супермаркетах или в общественном транспорте (что в некоторых странах является обязательным). Однако немцы, похоже, несколько менее бдительны при их ношении.

Менее четверти немецких респондентов сказали, что всегда надевают маску при выходе из дома, что можно сравнить с 69 процентами в Испании, 53 - Италии и 38 процентами во Франции. При этом при встрече с другом на улице почти треть немцев никогда не надевает маску, в то же время так поступают лишь 5 процентов итальянцев и испанцев. Фактически более половины испанцев и 42 процента итальянцев утверждают, что всегда надевают маску, чтобы встретиться с друзьями и коллегами.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Аналогичная картина наблюдалась и относительно посещения парка. Почти половина опрошенных из Германии сказала, что никогда не надевают маску во время прогулок по парку, что контрастирует с половиной испанских респондентов. Они сказали, что всегда надевают маску. Только 10 процентов немцев полагают, что всегда будут носить маску по этому случаю.

По мнению участников опроса из Германии, после пандемии границы должны быть открыты. За закрытие границ в целях предосторожности высказались французы (63 процента), испанцы  (57 процентов) и итальянцы (54).

Большинство граждан всех четырех стран согласились, что люди слишком быстро забыли об угрозе коронавируса. В Германии так считают 73 процента, в Испании - 85,  Италии - 80 и Франции - 83 процента.

В ходе исследования были зафиксированы мнения 6000 человек - по 1500 от Франции, Германии, Италии и Испании - в период с 17 по 18 июля, чтобы получить лучшее представление о влиянии пандемии на повседневную жизнь европейцев.

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