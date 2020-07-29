Российская Премьер-лига (РПЛ) опубликовала календарь на сезон 2020/2021. Напомним, он начнется 7 августа матчем за Суперкубок "Зенит" - "Локомотив". Так определено регламентом: если чемпион выигрывает и Кубок, как "Зенит", то за Суперкубок он играет с серебряным призером лиги. А уже на другой день стартует чемпионат в высшем дивизионе страны. Последний тур предполагается сыграть 16 мая, на 19-е и 23-е числа того же месяца запланированы стыковые матчи.

В первом туре состоятся следующие встречи: "Спартак" - "Сочи", "Тамбов" - "Ростов", "Рубин" - "Локомотив", "Арсенал" - "Ахмат", "Ротор" - "Зенит", "Уфа" - "Краснодар", "Урал" - "Динамо", "Химки" - ЦСКА.

О том, как разрабатывался календарь, рассказала сама РПЛ. Как и в прошлом году, он составлялся при помощи компьютера совместно с лабораторией исследований спорта Высшей школы экономики. Календарь был обнародован фактически за две недели до начала чемпионата, но это не потому, что его делали в последний момент на коленке. Из-за паузы на коронавирус прошлый сезон завершился небывало поздно. И до самого конца не было понятно, какие клубы будут представлять Россию в еврокубках. Например, только по итогам финала Кубка страны, в котором "Зенит" обыграл "Химки" (1:0), стало ясно, что в квалификацию Лиги Европы вышла шестая команда РПЛ, московское "Динамо". Кроме того, химчане до последнего тянули с решением по поводу своего перехода из ФНЛ в элиту, а без утвержденных новичков составить оптимальную версию календаря тоже не представлялось возможным.

Календарь получился невероятно плотным. Если сравнить с изначальным графиком прошлого чемпионата (в докоронавирусной редакции), предстоящий сезон закончится практически в те же сроки, вот только начнется на месяц позже. Сдвигать 30-й тур на более позднее время не представляется возможным в связи с нуждами сборной России, которой потребуется три недели на подготовку к чемпионату Европы (11 июня - 11 июля).

Из-за пандемии уплотнился и календарь еврокубков 2021/2022: начиная с квалификации (с 8 августа) и до четвертьфинальной стадии (середина апреля) матчи будут проходить каждую неделю. Это тоже было необходимо учесть при составлении календаря РПЛ. Вот почему в августе пройдут сразу шесть туров: в этом месяце отечественные клубы в европейских баталиях еще не участвуют. На этом еврокубковое влияние на формирование российского календаря не заканчивается. Чтобы соблюсти интересы клубов, представляющих нашу страну на европейской арене, командам из центральной части сократили количество дальних выездов (в Уфу и Екатеринбург) перед еврокубковыми матчами. Кроме того, команды, участвующие в Лиге чемпионов, не должны играть с командами из Лиги Европы в турах, предшествующих еврокубку. Ведь игры этих двух турниров проводятся в разные дни.

Сейчас, глядя на весь список ограничений, учитывавшихся при составлении календаря, понимаешь, что без компьютера со специально разработанными алгоритмами формирование нового сезона превратилось бы в ад. Лига выделяет три вида ограничений. Первый - спортивного характера. К примеру, у всех команд должно быть не менее 48 часов паузы между матчами. Существуют также коммерческие ограничения. Все клубы делятся на категории А и В. В первую входят команды, обеспечивающие наиболее высокие телерейтинги. Это "Зенит", "Локомотив", "Краснодар", ЦСКА и "Спартак". Для сбалансированности календаря в одном туре не должно быть более двух матчей, в которых клубы из категории А играют между собой.

Наконец, третью группу составляют инфраструктурные ограничения, которые касаются и климатических условий. РПЛ выделила "теплые" регионы (Сочи, Краснодар, Грозный и Санкт-Петербург, располагающий стадионом с крышей). Соответствующие команды декабрьские туры (17-20-е) проведут на своем поле. Клубы из "холодных" регионов, тульский "Арсенал", "Уфа", казанский "Рубин", екатеринбурский "Урал" в этих турах сыграют исключительно на выезде. Понятно, что в Ростове-на-Дону не сильно холоднее, чем в Грозном, но РПЛ посчитала, что по четыре города в каждой категории - оптимальное количество. Почему в "холодную" группу не попала Москва? В столице более комфортные арены, нежели в Туле.

Точное расписание с датами и временем начала матчей РПЛ будет выдавать частями. В ближайшее время стоит ждать детализированный календарь с 1-го по 6-й туры.