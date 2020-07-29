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29.07.2020 14:32
Рубрика: В мире

Паломники рассказали о хадже в этом году

Текст: Юрий Когалов
Хадж в этом году к святым местам проходит в уникальных условиях. Для совершения паломничества в Мекку были отобраны лишь 10 тысяч человек. Одним из них стал испанец марокканского происхождения, студент Исламского университета Медины Файсал Бритит. Он рассказал газете El Mundo, как проходила подготовка к долгожданному событию.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Я один из немногих в мире. Когда я узнал, что хадж все-таки состоится, зарегистрировался на сайте и, слава Богу, меня выбрали", - вспоминает Бритит. По его словам, местные власти предъявили строгие требования к желающим совершить паломничество в этом году. К святым местам решили допустить только тех, кому от 20 до 50 лет, кто не имеет хронических заболеваний, кто предоставил справку об отсутствии коронавируса (результаты теста ПРЦ) и еще ни разу в жизни не бывал в Мекке (все мусульмане должны совершить хадж хотя бы раз в жизни).

Фото: AFP
В Мекке паломников отправили на карантин накануне хаджа

"До поездки в Мекку я провел 14 дней в изоляции дома, а приехав сюда, должен был провести еще четыре дня в гостиничном номере. Это одно из требований, которые вы обязуетесь соблюдать при регистрации", - говорит Бритит. По его словам, это строго контролируется. Еще перед тем, как запереться на две недели дома, надо было установить одно из трех мобильных приложений, которыми в королевстве пользуются для отслеживания ситуации с COVID-19. Паломники также носят электронные браслеты, отслеживающие их местонахождение. Иногда он неожиданно срабатывал и просил вернуться домой, хотя человека даже не покидал квартиры. Кстати, после хаджа паломниками придется провести еще некоторое время в изоляции, чтобы они не разнесли коронавирус, если, несмотря на все предпринимаемые меры, его все-таки подхватят.

Саудовская Аравия отменила хадж для паломников из-за рубежа

В ближайшие пять дней выбранные 10 тысяч человек смогут пройти по пути, которым следовал Мухаммед 14 веков назад. Обычно в хадже принимают участие 2,5 миллиона человек, но в этом году из-за пандемии коронавируса их число было серьезно ограничено. Саудовская Аравия стала страной, наиболее пострадавшей от COVID-19 на Аравийском полуострове, здесь отмечено порядка 270 тысяч случаев инфицирования. Мекка стала одним из центров эпидемии.

За все время существования ислама хадж не проводился лишь около 40 раз - из-за войн, голода, эпидемий и наводнений.

В мире Ближний Восток Саудовская Аравия

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