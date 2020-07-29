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29.07.2020 09:52
Рубрика: В мире

Парламент Турции принял закон о регулировании соцсетей

Текст: Екатерина Забродина
Турецкие парламентарии из правящей Партии справедливости и развития и Партии националистического движения приняли законопроект, требующий от иностранных соцсетей открыть представительства на территории Турции, возглавляемые в обязательном порядке гражданином республики.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: iStock
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Их обяжут пресекать противоправный, с точки зрения властей Турции, контент под угрозой штрафа. В крайнем случае социальным сетям грозит сокращение трафика или же доступ пользователей к этим платформам может быть полностью заблокирован.

Об этом сообщает турецкий телеканал NTV. Речь идет о Facebook, Twitter, Instagram и других иностранных компаниях, аудитория которых составляет более миллиона человек. Предполагается, что данные подписчиков должны будут храниться на территории Турции. Административные штрафы могут налагаться турецким Агентством информационных технологий и связи, если нежелательные публикации не будут удалены в течение 48 часов. Закон вводит юридический термин "поставщик социальных сетей". Это физическое или юридическое лицо, которое позволяет пользователям создавать, просматривать или делиться контентом в целях социального взаимодействия в интернет-среде.

В мире Ближний Восток Турция Общество СМИ и соцсети

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