Парламент Турции принял закон о регулировании соцсетей

Турецкие парламентарии из правящей Партии справедливости и развития и Партии националистического движения приняли законопроект, требующий от иностранных соцсетей открыть представительства на территории Турции, возглавляемые в обязательном порядке гражданином республики.

Их обяжут пресекать противоправный, с точки зрения властей Турции, контент под угрозой штрафа. В крайнем случае социальным сетям грозит сокращение трафика или же доступ пользователей к этим платформам может быть полностью заблокирован.

Об этом сообщает турецкий телеканал NTV. Речь идет о Facebook, Twitter, Instagram и других иностранных компаниях, аудитория которых составляет более миллиона человек. Предполагается, что данные подписчиков должны будут храниться на территории Турции. Административные штрафы могут налагаться турецким Агентством информационных технологий и связи, если нежелательные публикации не будут удалены в течение 48 часов. Закон вводит юридический термин "поставщик социальных сетей". Это физическое или юридическое лицо, которое позволяет пользователям создавать, просматривать или делиться контентом в целях социального взаимодействия в интернет-среде.