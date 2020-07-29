Павел Дуров назвал семь негативных факторов политики App Store

Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал политику компании Apple в отношении разработчиков приложений касается пользователей. В своем сообщении он назвал сразу семь негативных факторов.

В частности, он указал на то, что 30-процентная комиссия за каждое приложение компании увеличивает стоимость цифровых покупок. Причем эти деньги с потребителей берут несмотря на то, что ранее они переплатили за телефон Apple "на несколько сотен долларов больше, чем его себестоимость".

"Другими словами, вы продолжаете платить уже после того, как заплатили", - написал он.

Также он отметил, что Apple цензурирует приложения в App Store, задерживает обновления приложений на несколько дней или недель после их разработки и вынуждает разработчиков показывать рекламу для покрытия своих расходов.

"Миллиарды долларов, которые разработчики отдают в Apple, могли бы идти на повышение качества популярных приложений. Сегодня эти миллиарды пылятся на офшорных счетах Apple и не приносят пользы человечеству", - констатировал Дуров.