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29.07.2020 17:53
Рубрика: Экономика

Банк пойдет навстречу

Пенсионеры смогут выбирать день зачисления пенсий на счет
Текст: Елена Манукиян
Пенсионер сможет сохранить прежнюю дату получения пенсии, если решит получать ее не через почту, а через банк. Право выбора у него будет и при смене банка. Такие изменения в правила выплаты пенсий подготовил минтруд.
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Сейчас пенсионные начисления банки могут переводить в любой день до 15-го числа месяца. "Теперь дату поступления выплат кредитные организации будут согласовывать с пенсионером, а по его желанию - им придется оставить ту, к которой он привык", - пояснили "РГ" в пресс-службе минтруда.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Пенсионер сам выбирает способ доставки пенсии. Например, ее можно получать в почтовом отделении или деньги могут приносить почтальоны на дом. В этих случаях график устанавливается почтой и может сдвинуться в пределах доставочного периода.

Пенсионер вправе сменить банк, через который он получает пенсию. В этом случае может измениться и дата доставки пенсии. Согласно предложенным изменениям, банки будут обеспечивать сохранение даты доставки средств.

Экономика Пенсии и пособия Экономика Финансы Банки Правительство Минтруд Изменение пенсионного законодательства

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