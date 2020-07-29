Пенсионер сможет сохранить прежнюю дату получения пенсии, если решит получать ее не через почту, а через банк. Право выбора у него будет и при смене банка. Такие изменения в правила выплаты пенсий подготовил минтруд.

Сейчас пенсионные начисления банки могут переводить в любой день до 15-го числа месяца. "Теперь дату поступления выплат кредитные организации будут согласовывать с пенсионером, а по его желанию - им придется оставить ту, к которой он привык", - пояснили "РГ" в пресс-службе минтруда.

Пенсионер сам выбирает способ доставки пенсии. Например, ее можно получать в почтовом отделении или деньги могут приносить почтальоны на дом. В этих случаях график устанавливается почтой и может сдвинуться в пределах доставочного периода.

Пенсионер вправе сменить банк, через который он получает пенсию. В этом случае может измениться и дата доставки пенсии. Согласно предложенным изменениям, банки будут обеспечивать сохранение даты доставки средств.