Первая противовоздушная: как в русской армии появились самоходные зенитки

К началу Первой мировой войны боевая авиация ведущих мировых держав представляла собой грозное оружие. Воздушные шары, дирижабли и самолеты бомбили и обстреливали позиции противников как на передовой, так и в тылу, нанося серьезный урон армии и мирным жителям сел и городов, оказавшихся в прифронтовой полосе. Эффективного оружия против летательных аппаратов не было и артиллеристам пришлось изобретать новые орудия и методы ведения боя с воздушными целями.

Особенно преуспели в этом русские зенитчики под командованием капитана Василия Тарновского. Он окончил Михайловское артиллерийское училище в 1902 году, воевал на Дальнем Востоке во время Русско-японской кампании, занимался подготовкой среднего командного звена русской артиллерии в Офицерской артиллерийской школе в Царском Селе. Здесь проявились таланты Тарновского как изобретателя.

К началу Первой мировой войны он подготовил технический проект нового орудия на автомобильном шасси. Поначалу проект молодого инженера не заинтересовал артиллерийский комитет Главного артиллерийского управления, однако офицеру удалось убедить дирекцию "Общества Путиловских заводов" в том, что будущее зенитной артиллерии за мобильными передвижными установками, и работа началась. Первую партию из четырех противоаэростатных пушек собрали к концу 1914 года, их установили на пятитонных автомобилях, которые специально для этого собрали на Русско-Балтийском вагонном заводе. Восемнадцатого марта 1915 года новое вооружение передали отдельной автомобильной батарее для стрельбы по воздушному флоту под командованием Василия Тарновского.

Первый бой батарея приняла в июне того же года, сбив в районе польского города Пултуск германский аэроплан "Альбатрос", который потерял высоту и упал в расположении русской армии. Появление зенитчиков Тарновского в этом районе стало неожиданностью для германской авиации, которая до этого практически беспрепятственно бомбила дома местных жителей и казармы. Через месяц, в июле 1915 года, бойцам капитана Василия Тарновского при обороне мостов возле Варшавы удалось повредить два германских аэроплана, которые приземлились за линией фронта на российской стороне. При этом орудия батареи выпустили по противнику около 200 снарядов. Еще через год, 29 июля 1916 года, автомобильной батарее Тарновского удалось отбить атаку сразу десяти самолетов противника в районе станции Замирье, сбив два воздушных судна. Этот бой стал первой крупной победой в истории русских зенитчиков.

Опыт, полученный бойцами первой автомобильной батареи Василия Тарновского, лег в основу принципов противовоздушной обороны того времени. Артиллерийские орудия Первой мировой войны еще не могли гарантировать точное попадание снаряда в движущуюся воздушную цель, поэтому зенитчикам приходилось делать корректурный выстрел, а затем вести беглый огонь на поражение. Как правило, расход снарядов боеприпасов на земле в таких боях составлял порядка полутора сотен.

Основные принципы борьбы с воздушным флотом сформировались к февралю 1916 года, во время обороны Минска. Вместо того чтобы пытаться сбить самолет прицельным огнем, зенитчики создавали в воздухе сплошную огневую завесу, лишая противника возможности подойти близко к цели и сбросить бомбы. Самолеты и аэростаты противника возвращались обратно, не нанося практически никакого ущерба ни мирным жителям, ни частям русской армии. Василий Тарновский и его соратники фактически сформировали облик будущих отечественных войск ПВО, заложив основы организации противовоздушной обороны.