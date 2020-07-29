Песков объяснил ротацию в региональных Минздравах

В ротации кадров в сфере здравоохранения в регионах в Кремле не видят ничего необычного. Просто на фоне таких угроз, как пандемия, этот процесс может быть более динамичным.

"Кадровая ротация проходит постоянно в регионах", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Естественно, в таких ответственных сферах, как сфера здравоохранения, на фоне угрозы пандемии эта ротация может быть более динамичной", - заметил представитель Кремля. "Люди могут не справляться с объемом задач, потому что ситуация действительно экстраординарная", - оценил он.

"Это нормально. Тем более еще в условиях, когда регионы обладают дополнительными полномочиями по действиям на фоне пандемии", - заключил Песков.