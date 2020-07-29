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Большинство жителей Испании, Италии, Франции и ФРГ решили провести этот сезон отпусков дома. Как показали результаты опроса, проведенного компанией Redfield and Wilton Strategies, более чем половине граждан этих стран пришлось кардинально поменять свои летние планы из-за пандемии.

До коронавируса лишь 32 процента французов, немцев, испанцев и итальянцев не хотели никуда ехать на отдых. Сейчас их число выросло до 56 процентов.Каждый третий из опрошенных заявил, что все же поедет в путешествие - правда, только по родной стране. Самыми популярными направлениями среди всех респондентов по-прежнему остаются Италия и Испания, хотя власти ряда стран уже обязали всех своих граждан, возвращающихся с Пиренеев, отправляться на двухнедельный карантин.

Фото: AP
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Но пока одни проявляют осторожность и отменяют свои летние планы, другие, наоборот, ищут любую возможность обойти ограничения. Журналисты выяснили, что в Германии популярность набирают тайные вечеринки, которые устраиваются чуть ли не в лесу - лишь бы подальше от глаз стражей порядка. Такие вечеринки посещают до нескольких сотен и даже тысяч человек.

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