Место Леонида Кучмы в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) может занять его предшественник на президентском посту 86-летний Леонид Кравчук. Его кандидатуру среди прочих назвал Владимир Зеленский. "У нас есть несколько претендентов. Один из них, вы знаете, наш вице-премьер-министр Резников. Мы также говорим с первым президентом Украины Леонидом Макаровичем Кравчуком. И есть еще пара кандидатур. В ближайшие дни будет официальная информация", - внес по просьбе журналистов ясность президент Украины.

Вопрос о том, кто возглавит украинскую делегацию в ТКГ, действительно важен. Вслед за вступившим в силу бессрочным прекращением огня с этого поста как будто внезапно ушел Леонид Кучма: политический тяжеловес, подписавший в 2014 году от лица Украины Комплекс мер по выполнению Минских соглашений и проводивший украинскую линию на переговорах при Порошенко и Зеленском. Эффективность Кучмы в роли миротворца объективно оценить сложно, имея в виду те тупики, в которые мирный процесс при нем попадал. Поэтому уход Кучмы был воспринят многими наблюдателями как политический жест, признак возможного изменения стратегии Киева в переговорах с народными республиками Донбасса. Что соответственно делает исключительно политическим и грядущее решение президента о новом главе делегации.

Однако среди причин ухода Кучмы называются разные, в том числе возраст, усталость от неблагодарной миссии и даже изменение политической стратегии его зятя, олигарха Виктора Пинчука. По ряду объективных признаков и устойчиво циркулирующим слухам этот друг Джорджа Сороса обстоятельно готовится к выходу из "проекта Украина", ведет переговоры о продаже местных активов, сокращает миллионные грантовые программы и вслед за зятем - лучше раньше, чем позже - из большой украинской политики уходит и Кучма.

Судя по озвученным кандидатурам, изменение манеры поведения представителей Киева в Минске маловероятно. Зеленский говорит о сохранении традиции, когда украинскую делегацию возглавляет уважаемый политик, а реальной переговорной работой в четырех подгруппах, которой немало, ведает первый заместитель. Поскольку уважаемых украинских политиков в природе практически не осталось, выбор на роль главы делегации Кравчука выглядит единственно возможным. Однако всем очевидно, что первый президент Украины будет выполнять в ТКГ скорее символическую, нежели политическую функцию.

Судя по предложенным Зеленским кандидатурам на должность представителя в контактной группе, манера Киева на переговорах в Минске не изменится

При этом все уже известно про образ мысли и действия Алексея Резникова, нынешнего первого замглавы делегации, вице-премьера "по вопросам оккупированных территорий", который почти гарантированно сохранит оба поста. Пришедший во власть, как и многие "слуги народа" - из ниоткуда, адвокат Резников уже успел отметиться в ТКГ массой высказываний и запоминающихся инициатив, сплошь противоречащих Минским соглашениям. О его адвокатской хитрости вкупе с детской непосредственностью свидетельствует, например, попытка вести переговоры не с представителями ДНР, а с "беженцами", в роли которых ТКГ были представлены два блогера, уехавшие из Донецка в Киев "на майдан" и с тех пор, вдалеке от родины, зарабатывающих на жизнь разжиганием ненависти к землякам. Иными словами, велика вероятность, что работу по исполнению Минских соглашений в рамках ТКГ продолжит человек, неоднократно озвучивший намерение отказаться от них и уже действующий в этом направлении.