Почему США разрешили Южной Корее использовать твердое ракетное топливо

США и Южная Корея внесли поправки в двустороннее соглашение, согласно которым Сеул получил возможность использовать для своей ракетной программы твердое топливо. Это сулит Корее ряд выгод, но не исключено, что Соединённые Штаты имеют и свой стратегический интерес по противостоянию Китаю.

США достаточно давно с подозрением относились к ракетным и ядерным амбициям своего союзника, заставив в итоге подписать Сеул серию соглашений, связывающих руки Республике Корея (РК) по части разработок, которые могут быть использованы для создания более мощных видов ракетного оружия, а также ядерных боеприпасов. В последние годы, однако, Вашингтон стал постепенно отменять ограничения как минимум в сфере ракетных технологий. 28 июля стало известно еще об одном таком шаге.

Накануне второй заместитель Управления государственной безопасности администрации президента Республики Корея (РК) Ким Хён Чжон заявил, что США и Южная Корея договорились внести изменения в двусторонние договоренности, определяющие ракетную сферу. Согласно им, РК получила возможность в полной мере использовать твердое ракетное топливо в своей космической программе. "Мы теперь получили возможность создавать, разрабатывать и обладать носителями не только с жидким, но и твердым видом топлива, а также с гибридными системами", - отметил Ким.

Соответствующий шаг стал итогом переговоров между США и Южной Кореей, которые длились девять месяцев и были инициированы по указанию президента РК Мун Чжэ Ина.

В Сеуле не скрывали радости. Это решение позволяет им куда свободнее чувствовать себя в космической отрасли, которую они активно развивают. Впрочем, у этих технологий есть и вполне осязаемое двойное или военное применение.

Как отметил известный российский военный эксперт Владимир Хрусталев, твердое топливо по сравнению с жидким имеет ряд практических и экономических преимуществ. "В ситуации с твердым топливом гораздо проще и дешевле обходится хранение ракет, у которых внутри уже есть топливо. Требуется меньше обслуживающей техники. В целом выходит более дешевая и простая ракета с недорогим и коротким циклом предстартовой подготовки", - пояснил эксперт в интервью "Российской газете".

Этот момент, кстати, активно обсуждают и южнокорейские СМИ, которые сообщили, что твердое топливо по совокупности расходов на его создание и обслуживание в десять раз дешевле жидкого.

Как следствие, речь идет об удешевлении некоторых видов ракетных запусков, особенно когда это касается выведения военных спутников связи. "Что касается мирного аспекта применения данного топлива, то опять же оно позволяет удешевить и упростить вывод полезной нагрузки на низкие орбиты", - отметил Владимир Хрусталев, добавив, что нагрузка все же не может быть слишком большой в этом случае.

Эксперты стали обсуждать и другой аспект, который официальный Сеул не стал подчеркивать, но он всем очевиден. Как отметил Владимир Хрусталев, "твердые виды топлива имеют очевидные преимущества в первую очередь для техники военного или двойного назначения".

"Твердое топливо позволяет создавать удобные боевые ракеты малой, средней и большой дальности с хорошими скоростными и манёвренными характеристиками для преодоления систем ПРО. Также открывается сфера разработки противоракет для комплексов ПРО. Кроме того, ракеты-носители с твердым топливом позволяют быстро выводить на орбиту стандартные спутники, если их, допустим, вывел из строя противник или они по тем или иным причинам перестали функционировать", - пояснил эксперт.

Как сообщили южнокорейские СМИ, США пока оставили в силе ограничение для Южной Кореи, которое запрещает Сеулу создавать баллистические ракеты с радиусом действия более 800 км. Однако уже стало известно, что союзники продолжают обсуждать возможность послаблений и тут.

Стоит учитывать, что баллистические ракеты позволяют нести куда более тяжелую и мощную нагрузку в виде боеголовок, которые не будут под силу крылатым ракетам. Применение твердого топлива дает возможность сделать качественный скачок в плане создания новых видов этих ракет.

Ограничение в 800 км позволяет Южной Корее держать в зоне досягаемости Северную Корею. Если США увеличат разрешенный радиус, это будет означать, что под прицел ракет РК попадет значительная часть территории Китая и некоторые регионы России.

В этой связи часть местных экспертов полагает, что достаточно скоро США отменит "потолок" и в 800 км. Американо-китайское противостояние заставляет США мобилизовать всех своих союзников с целью противодействия Китаю. Если же и Южная Корея получит ракеты, которые могут угрожать значительной части территории КНР, это будет означать изменение баланса сил в пользу США. Сеул и Вашингтон связаны отношениями военно-политического партнёрства. Понятно, что Южная Корея отнюдь не рвется воевать с Пекином, но до сих пор Сеул вынужден был всегда прислушиваться к настойчивым рекомендациям "старшего союзника".