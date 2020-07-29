Подготовлен проект уникальной союзной программы "ДНК-идентификация 2"

Институтом генетики и цитологии НАН Беларуси выдано уже около 17 тысяч генетических паспортов, и объемы тестирования ученые намерены увеличить вдвое. На днях здесь был открыт модернизированный Республиканский центр геномных биотехнологий с лабораториями, отвечающими мировым стандартам, и уникальным оборудованием.

Это новый уровень и новые возможности, в том числе и для работы в рамках программы Союзного государства "ДНК-идентификация", исполнителем которой с белорусской стороны является институт. Программа, направленная на борьбу с преступностью, рассчитана до 2021 года.

Пол, возраст, происхождение, цвет глаз и волос, наличие хронических заболеваний и даже психоэмоциональный статус - оказывается, всю эту информацию можно прочитать по ДНК и дать криминалистам подсказку.

- Разработка методик идентификации внешности по ДНК очень важна, - поясняет кандидат биологических наук, сотрудник лаборатории генетики человека Павел Морозик. - В Беларуси этой проблемой занимается лаборатория академика Александра Кильчевского, заместителя председателя президиума НАН и научного руководителя союзной программы с белорусской стороны. Уникальная база данных включает информацию о 1,5 тысячи человек. Ученые разработали панель генетических маркеров, состоящую из 36 маркеров по цвету глаз и 31 - по цвету волос. Точность предсказания светлого цвета глаз достигла 88 процентов, темного - 90 процентов. По волосам это делать сложнее: с точностью 65 процентов можно определить обладателей светлых, 86 процентов - рыжих и 74 процента - темных...

Другое крупное направление - определение возраста. Уже имеются маркеры, которые способны указать его с достоверностью до двух-трех лет. Есть планы расширить это направление в следующей союзной программе "ДНК-идентификация 2", проект которой уже подготовлен.

Лаборатория, по словам Павла Морозика, работает и над определением психоэмоционального статуса индивида. Во-первых, для криминалистики важно иметь представление о повадках преступника, его склонности к агрессии, понять, флегматик он или холерик. Во-вторых, это поможет, например, при отборе пилотов, авиадиспетчеров, космонавтов, сотрудников МЧС - тех, для кого важна стрессоустойчивость. Данную методику можно применять и для спорта, ведь бывает, что на тренировках спортсмен показывает отличные результаты, а на соревнованиях из-за волнения теряется.

Двойное назначение имеет также медицинский блок "ДНК-идентификации". Ученые работают над определением предрасположенности человека к различным патологиям сердечно-сосудистой, костно-мышечной, эндокринной систем. С одной стороны, эта информация важна для развития персонализированной медицины, а с другой - поможет следователям в поисках преступника.

Досье "СОЮЗа"

Планируется, что программа "ДНК-идентификация 2" будет посвящена генетике биологических объектов. Это поможет, например, определять происхождение древесины и препятствовать незаконной вырубке леса, вести идентификацию разных видов рыбы и диких животных и бороться с браконьерством - хорошие наработки по этим темам у белорусских ученых уже имеются. Абсолютно новой будет разработка технологии определения состава микробиома человека и почвы: для каждого индивидуума или местности он уникален, и это тоже может дать ценную информацию криминалистам.