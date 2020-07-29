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Поющая под гитару собака стала звездой интернета

Текст:   Антон Благовещенский
29.07.2020,  
12:18

Живущий в американском городе Денвер (штат Колорадо) хаски по имени Кову стал популярен в Instagram после того, как его хозяин выложил несколько записей с его участием. На видео пес активно "подпевает" молодому человеку, играющему на гитаре.

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Хозяин Кову в основном исполняет каверы на поп-хиты. Пес старается выглядеть не хуже.

Ролики собирают десятки тысяч просмотров, а страница kovu.sings с 43 постами, зарегистрированная всего два месяца назад, насчитывает более 14 тысяч подписчиков. В комментариях зрители и слушатели восхищаются псом, а также просят хозяина не мешать питомцу петь.

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Фото: Скриншот YouTube
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