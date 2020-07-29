Поющая под гитару собака стала звездой интернета

Живущий в американском городе Денвер (штат Колорадо) хаски по имени Кову стал популярен в Instagram после того, как его хозяин выложил несколько записей с его участием. На видео пес активно "подпевает" молодому человеку, играющему на гитаре.

Хозяин Кову в основном исполняет каверы на поп-хиты. Пес старается выглядеть не хуже.

Ролики собирают десятки тысяч просмотров, а страница kovu.sings с 43 постами, зарегистрированная всего два месяца назад, насчитывает более 14 тысяч подписчиков. В комментариях зрители и слушатели восхищаются псом, а также просят хозяина не мешать питомцу петь.