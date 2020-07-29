Более сотни полицейских ведомств отказались обеспечивать безопасность важнейшего мероприятия для Демократической партии США - предвыборного съезда. Как выяснилось, правоохранители недовольны последними директивами региональных властей, которые запрещают им применять слезоточивый газ для разгона протестующих.

Собрание пройдет 17-18 августа в Милуоки (штат Висконсин) в сильно урезанном формате: тысячи делегатов останутся на "удаленке", а в городе соберутся около 300 ключевых участников, включая планируемого кандидата в президенты Джозефа Байдена.

Глава полиции Милуоки Альфонсо Моралес рассказал, что его подчиненные должны быть готовы на случай масштабных акций протеста. Перебором такая осторожность не выглядит, ведь демонстрации и погромы бушуют в разных регионах страны уже третий месяц. Для обеспечения безопасности съезда планировалось привлечь на подмогу около тысячи полицейских из других регионов, но те с подозрением отнеслись к последним указаниям. "Наши опасения в том, что, если вдруг протесты перестанут быть мирными, эти директивы лишат полицию инструментов, применение которых в специфических ситуациях законно и оправданно", - посетовал замглавы одного из местных участков Роберт Флетчер в комментарии для Journal Sentinel. Теперь в местном объединении глав полицейских департаментов опасаются новых отказов. Власти не исключают, что им придется обратиться за помощью к Нацгвардии или даже силовикам из федеральных ведомств.

Ограничения были введены на прошлой неделе надзорной комиссией Милуоки, которая потребовала от шефа местной полиции объяснить, почему правоохранители пускали в ход слезоточивый газ против толпы в мае-июне. Кроме того, предписывалось исключить такие меры в будущем, а в противном случае главе полиции пригрозили увольнением.

Политики-демократы закручивают гайки для полиции. Но теперь правоохранители не хотят охранять их предвыборный съезд

Впрочем, решение властей Милуоки - лишь малая толика полицейских реформ, которые власти регионов, особенно тех, которые контролируются демократами, проводят под давлением требований, выдвигаемых активистами движения "Жизни черных имеют значение". Удушающие приемы попали под запрет в Нью-Йорке, Сиэтле, Филадельфии и десятках других городов. Во многих из них стражам порядка теперь нельзя применять и слезоточивый газ, и другие спецсредства для усмирения толпы. Власти ряда регионов объявили об урезании финансирования местных полицейских департаментов, а также сокращении кадров. В Миннеаполисе, с которого и покатилась по стране волна погромов, и вовсе ликвидировали полицию в существовавшем виде.

Все эти меры - часть предвыборной борьбы. Для демократов чернокожий электорат является ключевым, а потому политики от этой партии склонны потакать требованиям активистов и закручивают гайки для полицейских. Президент Дональд Трамп и его сторонники-республиканцы, чей консервативный электорат недоволен засильем левых, резко критикуют такие действия, требуя твердой рукой наводить порядок на улицах.

Между тем

Десятки известных исполнителей и музыкальных групп опубликовали письмо, в котором потребовали от политиков прекратить без разрешения использовать их хиты на своих агитационных мероприятиях. Среди подписантов такие известные артисты, как Элтон Джон, Кортни Лав, Лионель Ричи, а также группы Aerosmith, Linkin Park, R.E.M. и Rolling Stones. Письмо направлено в нацкомитеты двух главных партий в США, а также их лидерам в Конгрессе. Артисты требуют, чтобы политики спрашивали письменного разрешения перед тем, как использовать их произведения на своих выступлениях или в предвыборной рекламе.

Скандалы на этой почве вспыхивали и ранее, но, как подчеркнул глава Альянса за права артистов (англ. Artists Rights Alliance), в текущем избирательном цикле это приобрело массовый характер. Большая часть творческой элиты в США придерживается либеральных взглядов и симпатизируют демократам, а потому такие претензии у артистов чаще всего возникают в отношении политиков Республиканской партии, особенно Дональда Трампа.

По здешним правилам нужно заранее получать разрешение на использование музыки в одной из организаций по правам исполнения (PRO), но нередко американские политики, организовывая свои предвыборные митинги, просто игнорируют эти требования. Зачастую санкций за это не бывает, хотя иногда несоблюдение правил влетает политикам в копеечку. Например, штаб республиканца Майка Хакаби, выдвигавшегося для участия в президентской гонке в 2008 году, по решению суда выплатил 25 тысяч долларов за то, что без разрешения включил на одном из мероприятий популярную композицию Eye of the Tiger.