Новости

В Японии впервые за день коронавирусом заразились более 1 тысячи человек 14:37
Москвичи смогут пройти бесплатную диагностику онкозаболеваний 14:34
Половина россиян не верит в высадку американцев на Луну 14:34
В Китае раскопали 5000-летний город царства Шу 14:32
Прием документов в МГУ продлится до 4 августа 14:02
Как будут работать кинотеатры Союзного государства 13:56
МИД Германии продлил до 31 августа предупреждение по выезду за границу 13:55
Беларусь заявила о готовности к возобновлению авиасообщения с Россией 13:47
Песков рассказал про тестирование Путина на коронавирус 13:43
В Кремле оценили перспективы развития ситуации в Хабаровском крае 13:26
ЦБ зафиксировал снижение на треть подделок банкнот на фоне пандемии 13:25
Мишустин: Национальные цели развития надо учесть в инвестпрограммах компаний 13:23
Кравчук может сменить Кучму на переговорах по Донбассу в Минске 13:14
В Подмосковье задержаны мошенники из морга 13:08
ЦИК передал депутатский мандат Дегтярева его однопартийцу Пьяных 13:07
Путин проведет совещание по коронавирусу 13:07
В Москве завершено расследование нападения на людей в храме 13:06
Российский космонавт снял рассвет над Байкалом с борта МКС 13:00
"Форсаж 9" все-таки выйдет в кинотеатрах 12:57
Гватемальские деятели попросили США вмешаться в ситуацию в стране 12:52
В Москве угнали автомобиль каршеринговой компании 12:42
Свидетельство о смерти может стать электронным 12:39
АТОР: Россиянам будут рады в Хорватии и на Мальте 12:38
Фильм, где Эмма Томпсон сыграла Королевского судью, выходит в Сети 12:36
Исследователи выяснили, как влияет на здоровье игра на музинструментах 12:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
29.07.2020 14:34
Рубрика: Общество

Половина россиян не верит в высадку американцев на Луну

Текст: Владимир Емельяненко

"Никакой высадки американцев на Луну не было", - считают 57 процентов россиян. Таков итог последнего опроса ВЦИОМ. Как установили социологи, это мнение крепится на том, что правительство США якобы сфабриковало документы.

Мнения о "фейковости" высадки на Луну, по данным социологов, в основном придерживаются люди со средним образованием, или 65 процентов опрошенных. Верят в высадку на естественный спутник Земли 24 процента опрошенных. Среди них большинство - 32 процента являются людьми с незаконченным высшим и высшим образованием.

Рогозин рассказал о сотрудничестве с Китаем в полетах на Луну

При этом подавляющее большинство, или 93 процента участников исследования, убеждены, что Земля круглая. 3 процента опрошенных считают, что ученые вводят всех в заблуждение, и на самом деле Земля плоская.

Опрос ВЦИОМ также показал, что почти половина россиян (45 процентов) верит в существование внеземных цивилизаций. 18 процентов участников опроса полагают, что правительства всех стран мира скрывают от обычных людей данный факт. При этом 42 процента думают, что инопланетяне бывают на Земле тайно, а 27 процентов считают, что инопланетяне скрываются от землян даже на Земле.

Кроме того, почти 60 процентов респондентов заявили, что не доверяют ученым, так как они "скрывают от нас правду".

Общество Соцсфера Социология Общество Космос Освоение Луны

Главное сегодня

Путин предостерег от самоуспокоенности по коронавирусу
Вакцину от коронавируса могут начать выпускать с 15 августа
Мишустин: Национальные цели развития надо учесть в инвестпрограммах компаний
В России задумались над массовой установкой алкозамков на автомобили
Пушков поддержал расширение российских санкций
Больные COVID-19 рассказали, почему эпидемия не прекращается
Опубликован проект приказа о баллах ЕГЭ для абитуриентов 2021 года