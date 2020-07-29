Половина россиян не верит в высадку американцев на Луну

"Никакой высадки американцев на Луну не было", - считают 57 процентов россиян. Таков итог последнего опроса ВЦИОМ. Как установили социологи, это мнение крепится на том, что правительство США якобы сфабриковало документы.

Мнения о "фейковости" высадки на Луну, по данным социологов, в основном придерживаются люди со средним образованием, или 65 процентов опрошенных. Верят в высадку на естественный спутник Земли 24 процента опрошенных. Среди них большинство - 32 процента являются людьми с незаконченным высшим и высшим образованием.

При этом подавляющее большинство, или 93 процента участников исследования, убеждены, что Земля круглая. 3 процента опрошенных считают, что ученые вводят всех в заблуждение, и на самом деле Земля плоская.

Опрос ВЦИОМ также показал, что почти половина россиян (45 процентов) верит в существование внеземных цивилизаций. 18 процентов участников опроса полагают, что правительства всех стран мира скрывают от обычных людей данный факт. При этом 42 процента думают, что инопланетяне бывают на Земле тайно, а 27 процентов считают, что инопланетяне скрываются от землян даже на Земле.

Кроме того, почти 60 процентов респондентов заявили, что не доверяют ученым, так как они "скрывают от нас правду".