Документы

Может ли россиянин в Беларуси оформить загранпаспорт на ребенка?

"Приехала с сыном к маме в Беларусь еще до закрытия границ. Возвращаться домой в Россию пока не планирую. У меня заканчивается мой загранпаспорт, а у сына его нет. Можем ли мы оформить загранпаспорта здесь, в Беларуси?Наталья П.".

Оформить загранпаспорт на себя и на ребенка вы можете, обратившись в консульский отдел Посольства России в Беларуси.

Лучше подать заявление до истечения срока вашего паспорта. В ином случае до приема заявления о выдаче паспорта, как предупреждает консульский отдел, может потребоваться запрос о принадлежности к российскому гражданству в МВД России. Срок получения ответа может составлять несколько месяцев, а стоимость консульского сбора за оформление запроса составит 65 долларов.

В настоящее время вы можете оформить два вида загранпаспорта - со сроком действия пять лет и биометрический со сроком действия десять лет. Консульский сбор за оформление общегражданского загранпаспорта составляет 30 долларов (в возрасте до 14 лет - 10 долларов). Сбор за оформление биометрического паспорта - 80 долларов (в возрасте до 14 лет - 40 долларов). Оплата производится в белорусских рублях.

Для подачи заявлений об оформлении загранпаспорта в МИД России существует портал Web-форм. Для заполнения заявления на загранпаспорта со сроком действия пять лет необходимо перейти по ссылке https://passportzu.kdmid.ru. Для оформления биометрического паспорта со сроком действия десять лет надо перейти по ссылке zp.midpass.ru. После заполнения заявлений на сайте Консульского департамента МИД России требуется в обязательном порядке распечатать и принести в консульский отдел QR-код, если подаете заявление на 10-летний паспорт, штрихкод или номер заявления (7 цифр), - если на 5-летний паспорт.

Правила

Получит ли россиянка, родившая в Беларуси ребенка, материнский капитал?

"Муж работает в Беларуси, я нахожусь в декретном отпуске. Должна рожать в России, но сейчас из-за непростой эпидемиологической ситуации решили, что буду рожать здесь. Если я рожу ребенка в Беларуси, смогу ли я потом в России получить материнский капитал?Марианна О.".

Право на получение государственного сертификата на материнский капитал имеют граждане РФ независимо от их жительства при рождении (усыновлении) ребенка.

Это означает, что не важно, где вы будете рожать: в России или в Беларуси. Главным условием для получения является наличие у вас и вашего будущего ребенка российского гражданства.

Подать заявление на получение сертификата на материнский капитал в настоящее время можно онлайн на портале госуслуг или на сайте Пенсионного фонда России (ПФР), а также лично. Для этого необходимо обратиться в территориальное отделение ПФР по месту жительства или в любой центр госуслуг "Мои документы". Если гражданин России выехал на постоянное место жительства за пределы страны и не имеет регистрации по месту жительства на территории РФ, обращаться необходимо только в отделение ПФР по Москве и Московской области.

Действующим российским законодательством не предусмотрены сроки, когда следует заняться оформлением маткапитала при рождении ребенка. Это можно сделать как сразу после выписки из роддома, так и значительно позже. Так что обратиться за получением сертификата можно в любой момент, пока действует программа. В этом году новым федеральным законом действие программы было продлено на пять лет - до конца 2026 года.

Налоги

Надо ли белорусу платить налог с продажи машины в России?

"Имею белорусское гражданство, но пока живу в России. Я купил здесь машину, а сейчас хочу ее продать. Так получается, что продаю ее я дороже, чем купил. Надо ли мне платить налог?Олег К.".

Продажа автомобиля в России облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Для граждан, проживающих в России более 183 дней в году (резиденты), такие доходы облагаются по налоговой ставке 13%. В отношении граждан, получивших рассматриваемые доходы и находившихся в России менее 183 дней в году (нерезиденты), применяется налоговая ставка в размере 30%.

Уплата налога зависит от срока владения машиной. Если ваш автомобиль был куплен более трех лет назад, независимо от вашего статуса (резидент или нерезидент), то платить налог, даже если вы продаете машину дороже, не нужно. Если три года не прошло, то вам необходимо заплатить налог и самостоятельно отразить полученные доходы в налоговой декларации.

Если вы живете в России давно, то, скорее всего, вы налоговый резидент, и заплатить надо будет 13%. Налог платится, как правило, по двум сценариям. Первый - у вас есть на руках все документы, где указана сумма, за которую вы покупали автомобиль, и сумма, за которую вы продаете. Например, вы купили автомобиль за 600 тысяч, а продаете за 700 тысяч, то налог в 13% вы платите со 100 тысяч, получаем 13 тысяч рублей. Второй вариант - у вас нет документов, за сколько вы приобретали автомобиль, владеете вы им менее трех лет, а продаете за 700 тысяч. Если вы налоговый резидент, то имеете право на имущественный вычет в размере 250 тысяч рублей. То есть 700 тысяч минус 250 тысяч, сумма, с которой необходимо заплатить налог, составит 450 тысяч рублей минус 13%, итого 58 500. Выгоднее, если у вас есть документы.