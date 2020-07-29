Попова: Коронавирус мгновенно убивается кипячением

Кипячение губительно для нового коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании у президента РФ по санитарно-эпидемиологической ситуации​​​.

Она отметила, что коронавирус не размножается ни в морской, ни в пресной воде, но может сохраняться там. По словам Поповой, в научном центре "Вектор" были проведены исследования по жизнеспособности вируса в образцах воды​​​.

"Мы сегодня видим, что вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может там сохраняться", - уточнила глава ведомства. А вот нагревание воды губительно для вируса. "Вирус не устойчив к воздействию температур, то есть кипячение убивает его мгновенно, как и многие другие вирусы", - пояснила Попова.