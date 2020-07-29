Попова рассказала об исследованиях геномов коронавируса

Исследования не зарегистрировали значимых изменений генома коронавируса то время, пока он циркулирует в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании на совещании у президента РФ по санитарно-эпидемиологической ситуации​​​.

По ее словам, прочитаны полные геномы для 281 изолята нового коронавируса, но работа продолжается. "Проведенный анализ свидетельствует о том, что значимых изменений вирусного генома за время циркуляции на территории Российской Федерации не выявлено", - отметила Попова. И это важно для развития дальнейшей эпидситуации.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что во всех регионах организован регулярный отбор материала от больных COVID-19. Все образцы поступают в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, имеющий большой опыт работы по изучению генетической изменчивости вирусов.

Ежемесячно осуществляется чтение 150 геномов нового коронавируса и проводится углубленный генетический анализ, направленный на выявление возможного изменения вирусных свойств.