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29.07.2020 18:26
Рубрика: Экономика

Импорт и его заменители

Впервые с 1999 года потребление пальмового масла в России перестало расти и даже упало
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 167(8221)
Пальмового масла в России потребляется вдвое меньше, чем традиционного для нас подсолнечного. Однако его импорт медленно, но верно рос до последнего времени. Остановить рост поставок смогло повышение НДС для пальмового масла в октябре прошлого года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Россию завозится около 1 млн тонн пальмового масла в год. В последние пять лет импорт "пальмы" в страну прибавлял в среднем по 2,5%. Но это гораздо меньше в сравнении с предыдущей пятилеткой, когда ежегодный рост составлял 10,5%. При этом пальмовое масло активно вытесняло традиционное подсолнечное, говорится в исследовании Центра агроаналитики при минсельхозе (есть в распоряжении "РГ").

Фото: istockphoto.com
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Однако с 1 октября 2019 года в России была повышена ставка НДС для пальмового масла с 10 до 20%. Федеральный бюджет рассчитывает получать от этого дополнительные 4,5-5 млрд рублей ежегодно. Кроме того, двукратное увеличение НДС на этот продукт должно привести к снижению его импорта, что повысит качество отечественных продуктов питания.

Формально повышение ставки себя оправдало, считает Рудольф Булавин, руководитель направления растениеводства Центра агроаналитики. По предварительным данным ФТС, с 1 октября 2019 по 30 июня 2020 года импорт пальмового масла составил 777,3 тыс. тонн и оказался на 8,1% ниже, чем в аналогичном периоде 2018-2019 годов. За год дополнительные доходы бюджета могут превысить 5,3 млрд рублей, подсчитывает эксперт. "Это в первую очередь связано с ростом цен на пальмовое масло на мировом рынке, а также снижением курса рубля", - поясняет он.

У пальмового масла есть свои достоинства и недостатки, отмечают эксперты Центра агроаналитики.

С одной стороны, пальмовое масло, как и любой растительный жир, состоит из триглицеридов жирных кислот. Оно уступает оливковому, подсолнечному и соевому маслам по содержанию полезных для организма ненасыщенных жиров. Усваиваемость пальмового масла организмом человека ниже, чем у других растительных масел, но выше, чем у молочного жира.

С другой, в пальмовом масле отсутствуют трансжиры, которые есть, например, в сливочном масле. С 2018 года их доля в масложировой продукции не должна превышать 2%. А большое их количество содержится в гидрогенизированном (отвержденном) подсолнечном масле, которое использовалось для производства маргаринов и спецжиров. А пальмовое масло в натуральном виде уже полутвердое. Сырое пальмовое масло превосходит подсолнечное по содержанию витамина Е. Из-за высокого содержания пальмитиновой кислоты "пальма" широко используется при изготовлении детских смесей.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Татьяна Карабут

Также популярность пальмового масла связана с доступной ценой: на мировом рынке оно стоит дешевле других растительных масел на 10 - 40%.

Основной объем потребления пальмового масла в России приходится на производство кондитерских (около 30%) и хлебобулочных (15%) изделий, продукции быстрого приготовления, чипсов, пищевых концентратов (25%), молокосодержащих товаров (13%), потребительских маргаринов и спредов (3%).

Структура потребления растительных масел в России не будет сильно меняться в ближайшие несколько лет, делают вывод в Центре агроаналитики. Если во всем мире пальма первенства давно остается за "пальмой", в России оно занимает второе место с большим отрывом от традиционного подсолнечного, и в обозримой перспективе это так и останется.

"При сохранении численности и доходов населения внутреннее потребление продукции, при производстве которой используется пальмовое масло, имеет слабые перспективы роста", - считает Рудольф Булавин, рост импорта пальмового масла будет связан в первую очередь с возможным увеличением экспорта российских кондитерских, хлебобулочных изделий, модифицированных жиров и масел.

Экономика Товары и цены Повышение НДС

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