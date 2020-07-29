Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков рассказал о своей семье. Интерес к его близким, о которых общественности практически неизвестно, поскольку они дистанцируются от СМИ, возник у жителей КР после того, как в социальных сетях стали распространяться снимки, на которых дочь и зять главы республики развозят и передают продукты питания и другую помощь медработникам больниц, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией.

Запечатлел обоих один из гражданских активистов, заявив о том, что увидел близких Жээнбекова случайно. Он выразил надежду, что хорошему примеру последуют дети и других высокопоставленных чиновников.

Сооронбай Жээнбеков в свою очередь подчеркнул, что его близкие много лет занимаются благотворительностью, но стараются не афишировать это. Помощь предоставляется ими анонимно.

- Моя супруга Айгуль на протяжении многих лет по мере возможности занимается такой деятельностью, - заявил глава Киргизии в интервью государственной радиостанции. - Те, кто получает помощь, не знают, кто ее оказал. Моя супруга действует по принципу: "Ваша левая рука не должна знать, что дает правая". Она будет продолжать заниматься благотворительностью в меру возможностей нашей семьи.

Схожую позицию, по словам Сооронбая Жээнбекова, занимает и дочь Бактыгуль. Глава Киргизии утверждает, что она с супругом оказывает посильную помощь медикам продуктами и лекарствами с апреля, когда в республике стали фиксировать заболевших коронавирусной инфекцией.

- Недавно у нее родился второй ребенок, - рассказал президент КР о дочери. - Поэтому она сейчас не работает, а занимается воспитанием детей. Очень переживает за меня, ограничивает себя во многом. И деятельность по благотворительности проводит, не афишируя, без публичности. Думаю, она это продолжит.