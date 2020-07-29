Прием документов в МГУ продлится до 4 августа

Приемная кампания в главном вузе страны МГУ им. Ломоносова - в разгаре.

- МГУ "на марше", около 400 преподавателей ежедневно приходят на работу, иногда даже ночью: онлайн-экзамены, которые уже идут, требуют много сил, - рассказал на пресс-конференции ректор МГУ Виктор Садовничий.

Прием документов в МГУ закончится раньше, чем в других вузах - уже 4 августа.

- До 18.00 4 августа ребята могут подавать документы из любой точки мира через нашу электронную информационную систему, - уточнил Садовничий. - Все очень просто: нужно заполнить электронную форму заявления в личном кабинете, приложив отсканированные копии документов, и отправить заполненную форму на выбранное направление и факультет.

На сегодняшний день в Московский университет уже подано более 23 тысяч заявлений. Физических лиц - 9292: многие заполняют сразу несколько анкет на разные направления. Но пока это меньше, чем в прошлом году. Удивляться, а, тем более, волноваться, по словам Виктора Садовничего, нет причин. Просто многие еще ждут результатов ЕГЭ, чтобы сопоставить свои желания и шансы.