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29.07.2020 07:06
Рубрика: В мире

Протестующие в Портленде подали иск на силовиков за применение газа

Текст: Максим Макарычев

Участники акций протеста подали иск против силовиков в Портленде за использование федеральными агентами резиновых пуль и слезоточивого газа. Представители групп "Стена матерей" и "Не стреляй в Портленд" направили в окружной суд Вашингтона иск против исполняющего обязанности министра национальной безопасности Чада Вольфа и других федеральных чиновников, утверждая, что присутствие агентов в Портленде нарушает "основополагающий принцип американской демократии". Члены группы матерей заявили о том, что "каждую ночь подвергались воздействию ядовитого газа".

СМИ: Власти Портленда продержат силовиков в городе еще 90 дней

Акции протеста в Портленде, которые продолжаются вот уже ровно два месяца, в последнее время приняли неконтролируемый характер. Демонстранты пытаются напасть на здание федерального суда почти каждую ночь, пытаясь снести забор, установленный для его защиты, поджечь улицу и бросить фейерверки, коктейли Молотова, кирпичи, камни и бутылки в само здание и в силовиков его охраняющих. Как сообщает Associated Press, во вторник протестующие снова заполнили улицы в городском квартале, где расположено здание суда. Их встретили слезоточивым газом, перцовым спреем и электрошокерами, которые применили федеральные агенты, охранявшие здание.

Спустя несколько часов после разгона толпы протестующих в Портленде, генеральный прокурор США Уильям Барр обосновал действия силовиков заявив, что "жестокие беспорядки, спровоцированы анархистами и бунтовщиками". Барр сказал членам судебного комитета палаты представителей Конгресса, что насилие в Портленде и других городах не связано с убийством Флойда в Миннеаполисе, которое он назвал "ужасным событием, вызвавшим необходимость общенациональной расплаты за отношения между черным сообществом и правоохранительными органами". Присутствие федеральных агентов в Портленде, по его словам, связано с тем, что офицеры вынуждены выполнять обязанности местной полиции, которая не может взять ситуацию с обеспечением безопасности под контроль.

Между тем

Городской комиссар Портленда Хлоя Эудали заявила накануне, что установленное федералами ограждение перекрывает улицу за пределами здания суда и парализует движение общественного транспорта. По состоянию на понедельник, 27 июля, по ее словам, федеральное правительство "уже должно Портленду 192 000 долларов". Эудали заявила, что мэрия города намерена штрафовать федеральные силовые структуры на 500 долларов за каждые 15 минут до тех пор, пока они не уберут барьеры, уточняет Fox News.

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