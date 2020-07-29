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29.07.2020 11:07
Рубрика: Общество

"Протон-М" готовится к самому долгому полету

Текст: Наталия Ячменникова
На 30 июля 2020 года, в 00:27:42 мск с космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и российскими телекоммуникационными космическими спутниками "Экспресс-103" и "Экспресс-80".

Это будет, по оценкам экспертов, самый длительный вывод космических аппаратов на орбиту. По информации "Роскосмоса", "отделение космического аппарата "Экспресс-80" от разгонного блока "Бриз-М" ожидается через 17 часов 59 минут после старта, "Экспресс-103" - еще через 17 минут". В общей сложности вывод аппаратов на заданную орбиту займет 18 часов 16 минут.

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"Экспресс-80" и "Экспресс-103" - российские телекоммуникационные космические аппараты среднего класса, изготовленные в компании "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнёва" (входит в состав Госкорпорации "Роскосмос") на базе спутниковой платформы "Экспресс-1000Н". Они предназначены для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", а также передачи данных на территории Российской Федерации и в странах СНГ в C-, Ku- и L-диапазонах.

Аппараты изготавливались в течение трех лет. Срок их активного существования на орбите - не менее 15 лет. Кстати, как говорят специалисты, суммарная масса "звездных работяг" превышает энергетические возможности ракеты. Поэтому после отделения спутникам предстоит довыводиться на целевую орбиту с использованием собственных электродвигательных установок.

Запуск спутников должен был состояться еще в марте, но при подготовке на космодроме Байконур был выявлен брак комплектующих ракеты-носителя. "При проведении контроля качества комплектующих было обнаружено несоответствие одного из проверяемых параметров" - сообщили тогда специалисты. Позже генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подтвердил, что брак был допущен в 2015-2016 годах при изготовлении отдельных деталей на Усть-Катавском вагоностроительном заводе в Челябинской области.

Стоит добавить, что запланированный на завтра пуск "Протона-М" будет единственным в 2020 году.

Общество Космос Запуски ракеты-носителя "Протон"

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