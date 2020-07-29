Путин предостерег от самоуспокоенности по коронавирусу

Число заболевших коронавирусом этим летом сокращается, но ситуация остается сложной, поводов для самоуспокоенности нет и о рекомендациях врачей забывать нельзя. Об этом заявил президент на совещании по эпидемиологической ситуации.

В целом по стране обстановка стабилизируется. В июне и июле число заболевших коронавирусом постепенно сокращается, констатировал Владимир Путин. Практически в два раза ниже число выявленных случаев, чем пиковые значения в мае, сравнил он.

"Но ситуация остается сложной и может качнуться в любую сторону, поэтому мы здесь и собрались", - сказал президент участникам встречи.

"Никаких поводов для самоуспокоенности - расслабиться и забыть о рекомендациях врачей - нет", - подчеркнул Путин и добавил, что пока не во всех регионах отмечается устойчивое снижение числа заболеваний, а в некоторых и вовсе ситуация сложная.