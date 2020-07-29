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29.07.2020 14:24
Рубрика: Власть

Путин призвал просчитать риски обострения пандемии

Текст: Кира Латухина
Работу по выходу из режимов ограничений надо продолжать, но решения должны быть аккуратные и взвешенные, заявил президент Владимир Путин на совещании по эпидемиологической ситуации. Нужно сделать все, чтобы избежать повторного масштабного режима ограничений, считает он.
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

"В целом по стране обстановка стабилизируется, поэтому регионы выходят из режимов вынужденных ограничений", - констатировал Владимир Путин. "Можно и нужно последовательно эту работу продолжать", - сказал он.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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"Но необходимо принимать решения только взвешенные, осторожные, аккуратные, как и прежде, опираясь на рекомендации специалистов", - обозначил глава государства.

Необоснованная поспешность, как показала ситуация в некоторых регионах, чревата повторным ростом числа заболеваний, предостерег Путин.

Президент призвал усиливать мощности системы здравоохранения. Наступает осенне-зимний период, когда во всем мире растет число простудных заболеваний, гриппа и ОРВИ. "По оценкам экспертов, ситуация с распространением коронавируса также может обостриться, и важно заранее просчитать и учесть эти риски - как в отдельности, так и в потенциальном сочетании", - указал глава государства.

Нужно заблаговременно подготовиться, чтобы больницы и поликлиники работали стабильно, а помощь оказывалась как экстренная, так и плановая, и без сбоев, поставил задачу Путин.

"Необходимо сделать все, чтобы за счет профилактических мер постараться избежать повторного масштабного режима ограничений... Чтобы школы, вузы предприятия могли работать безопасно, в нормальном, привычном для людей режиме", - заключил президент.

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