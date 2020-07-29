Путин призвал просчитать риски обострения пандемии

"В целом по стране обстановка стабилизируется, поэтому регионы выходят из режимов вынужденных ограничений", - констатировал Владимир Путин. "Можно и нужно последовательно эту работу продолжать", - сказал он.
"Но необходимо принимать решения только взвешенные, осторожные, аккуратные, как и прежде, опираясь на рекомендации специалистов", - обозначил глава государства.
Необоснованная поспешность, как показала ситуация в некоторых регионах, чревата повторным ростом числа заболеваний, предостерег Путин.
Президент призвал усиливать мощности системы здравоохранения. Наступает осенне-зимний период, когда во всем мире растет число простудных заболеваний, гриппа и ОРВИ. "По оценкам экспертов, ситуация с распространением коронавируса также может обостриться, и важно заранее просчитать и учесть эти риски - как в отдельности, так и в потенциальном сочетании", - указал глава государства.
Нужно заблаговременно подготовиться, чтобы больницы и поликлиники работали стабильно, а помощь оказывалась как экстренная, так и плановая, и без сбоев, поставил задачу Путин.
"Необходимо сделать все, чтобы за счет профилактических мер постараться избежать повторного масштабного режима ограничений... Чтобы школы, вузы предприятия могли работать безопасно, в нормальном, привычном для людей режиме", - заключил президент.