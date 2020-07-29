Путин призвал просчитать риски обострения пандемии

Работу по выходу из режимов ограничений надо продолжать, но решения должны быть аккуратные и взвешенные, заявил президент Владимир Путин на совещании по эпидемиологической ситуации. Нужно сделать все, чтобы избежать повторного масштабного режима ограничений, считает он.

"В целом по стране обстановка стабилизируется, поэтому регионы выходят из режимов вынужденных ограничений", - констатировал Владимир Путин. "Можно и нужно последовательно эту работу продолжать", - сказал он.

"Но необходимо принимать решения только взвешенные, осторожные, аккуратные, как и прежде, опираясь на рекомендации специалистов", - обозначил глава государства.

Необоснованная поспешность, как показала ситуация в некоторых регионах, чревата повторным ростом числа заболеваний, предостерег Путин.

Президент призвал усиливать мощности системы здравоохранения. Наступает осенне-зимний период, когда во всем мире растет число простудных заболеваний, гриппа и ОРВИ. "По оценкам экспертов, ситуация с распространением коронавируса также может обостриться, и важно заранее просчитать и учесть эти риски - как в отдельности, так и в потенциальном сочетании", - указал глава государства.

Нужно заблаговременно подготовиться, чтобы больницы и поликлиники работали стабильно, а помощь оказывалась как экстренная, так и плановая, и без сбоев, поставил задачу Путин.

"Необходимо сделать все, чтобы за счет профилактических мер постараться избежать повторного масштабного режима ограничений... Чтобы школы, вузы предприятия могли работать безопасно, в нормальном, привычном для людей режиме", - заключил президент.