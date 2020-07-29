Путин разъяснил важность вакцинации

Прививка от гриппа - дело добровольное, но нужно шире информировать людей о важности такой вакцинации. Об этом заявил президент на совещании по эпидемиологической ситуации.

Владимир Путин призвал сосредоточить особые усилия на профилактической работе, в первую очередь, по прививкам от гриппа. В прошлом году их сделали свыше половины граждан, и это защитило от болезни миллионы людей, сказал он. Многие перенесли грипп в легкой форме.

"Ставить прививку от гриппа или нет - это, безусловно, личный выбор каждого человека, но это и колоссальная ответственность каждого человека за свое здоровье и здоровье близких, особенно родителей за здоровье своих малышей", - подчеркнул президент.

"Принцип добровольности, безусловно, должен соблюдаться неукоснительно. Вместе с тем более значимой становится грамотная, понятная, доходчивая просветительская, разъяснительная работа", - отметил глава государства. И это задача для всех уровней власти, волонтерских и общественных организаций, считает он.

"Надо шире информировать людей о важности прививок от гриппа и ОРВИ", - призвал Путин, подчеркнув, что процесс должен быть максимально удобен для граждан.