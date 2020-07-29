Путин: Развитием системы здравоохранения мы будем заниматься постоянно

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости расширить применение электронных сервисов в здравоохранении. Кроме того, при подготовке бюджета надо учесть приоритетность системы медицинской помощи. Развитие системы здравоохранения, подчеркнул он, не должно останавливаться.

- Нужно расширить применение современных электронных сервисов и услуг в здравоохранении, наращивать практику дистанционного общения врача и пациента, в том числе - с помощью портала государственных и муниципальных услуг, - поставил задачи глава государства на совещании о санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ.

Путин уверен, что оперативное взаимодействие с медицинскими специалистами особенно важно в период гриппа и простуд.

- У граждан, в том числе с хроническими заболеваниями, должна быть возможность получить консультацию, рекомендации дистанционно, - сказал он. Это позволит, по словам президента, "лишний раз не ходить в поликлинику, где объективно существует повышенный риск столкнуться с сезонной инфекцией". Однако "когда необходимость есть, понятно, надо идти к врачу", добавил Путин.

Российский лидер назвал внедрение цифровых решений важнейшим направлением качественного развития здравоохранения, в том числе его первичного звена.

- Здесь уже многое сделано, но нерешенных задач тоже хватает, поэтому этими вопросами, так же, как и развитием всей системы здравоохранения, мы должны и будем заниматься постоянно, - уверен глава государства. Он потребовал исходить из этой задачи при планировании параметров федерального бюджета на предстоящий год.

Президент также назвал "безусловным приоритетом" готовность системы здравоохранения к различным угрозам.