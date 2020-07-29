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29.07.2020 18:31
Рубрика: Власть

Элементарно, Ватсон!

Судам предлагается принимать результаты частных расследований в качестве доказательств
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 167(8221)
Очень интересный документ внесен в правительство для консультаций. Автор законопроекта - зампред комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предлагает прописать в Уголовно-процессуальном кодексе РФ определение результатов работы частных детективов. Проще говоря, депутат предложил законодательно разрешить приобщать к уголовным делам доказательства, собранные частными сыщиками.
Шерлок Холмс знал, что материалы его расследований будут приняты судами безоговорочно. Фото: Ленфильм Шерлок Холмс знал, что материалы его расследований будут приняты судами безоговорочно. Фото: Ленфильм
Шерлок Холмс знал, что материалы его расследований будут приняты судами безоговорочно. Фото: Ленфильм

В нашей стране работа частных детективов - это все-таки еще экзотика. Хотя объявлений о предоставлении услуг частных детективов на просторах отечественного интернета не просто много, а очень много. Частные детективы наперебой предлагают свои услуги - проследить, узнать, выяснить.

Про великих частных сыщиков написана масса книг - от рассказов до романов, сняты сотни фильмов и даже мультики. Самый популярный из них - Шерлок Холмс - не торопился с утра в офис, мыслил нестандартно, видел те детали, которые не замечали другие, и с его талантом считалась лондонская полиция, просила помощи, когда было трудно найти улики.

Но и в реальной жизни частный сыск в других странах имеет вековые традиции и давно вошел в их правовое поле. Частные детективы обслуживают и рядовых граждан, и крупнейшие корпорации. Иностранные страховые компании и солидные банки, аукционные дома и крупнейшие фирмы работают с частными детективами. Важно, что все материалы, собранные частными детективами, полностью принимают тамошние правоохранительные органы и суды.

Фото: Предоставлено Следственным комитетом РФ
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В нашей стране детективные агентства тоже работают. Но вот вопрос: что делать клиенту с полученной от частного сыщика информацией? Если собранные частным детективом сведения нужны только для себя любимого или для показа знакомым - это одно. А вот на просьбу, чтобы полиция взяла у вас фотографии и отчеты частного детектива, скорее всего, будет получен отказ. В судах клиенты частных сыщиков сталкиваются с той же ситуацией.

Автор законопроекта предложил внести уточнения в статью 89 УПК и, по сути, приравнять частную детективную деятельность к оперативно-разыскной деятельности. То есть, если законопроект станет законом, эти "частные" сведения примут все - суды, полиция, Следственный комитет.

На самом деле такие поправки в закон давно назрели. Не секрет, что если не случилось резонансного преступления, наши органы из-за своей загруженности могут ваше дело расследовать бесконечно долго.

Когда может возникнуть потребность в частном сыске?

В нашей стране чаще всего это слежка за одним из супругов для подтверждения неверности. На втором месте - выяснение круга общения подростка - курит ли, употребляет ли наркотики. Есть спрос на поиск и выявление прослушивающих устройств и добычу информации о сотрудниках, потенциальных деловых партнерах. Частные детективы ищут пропавших людей, имущество и документы.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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В детективных агентствах убеждают клиента, что сотрудничество частного сыщика с адвокатами даст клиенту наибольший шанс на победу. Но это скорее реклама. Часто детективы привлекают клиентов, утверждая, что они могут предоставить те услуги, которые не входят в компетенцию полиции. Например, поиск места утечки коммерческой тайны.

Частный сыщик может принять участие в опросе свидетелей, осмотре места преступления, сборе фактов и улик по заявлению от клиента для предоставления их в суде, однако самостоятельно уголовным розыском не занимается. Это прерогатива следственных органов.

По закону "О частной детективной и охранной деятельности" возможности российских частных детективов ограничены. Они имеют право собирать доказательства по гражданским и уголовным делам, искать пропавших граждан и утраченное имущество, заниматься защитой товарных знаков и коммерческой тайны, собирать информацию для деловых переговоров, проверять анкетные данные соискателей с их письменного согласия. Еще им разрешено искать в рамках исполнительного производства должников, их имущество и детей, которых прячет от матери или отца другой родитель.

Фото: iStock
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Больше ничего нельзя. Следить за человеком, например, позволяется только с его письменного согласия. Прослушивать телефоны и просматривать переписку тем более запрещено. Запрашивать информацию у полиции и других официальных органов сыщики опять же не имеют права.

Зато в России существует черный рынок баз данных. Но это нелегально. Так что детективы практически не говорят о своих методах.

Вот один из последних примеров успешной работы частного детектива. Жительница Москвы удачно, как ей показалось, сдала квартиру в так называемой сталинке у Белорусского вокзала. Серьезный арендатор попросил его ежемесячно не беспокоить и заплатил женщине за год вперед.

Через год хозяйка пришла навестить арендатора и удивилась новой двери в свою квартиру. А за дверью, оказалось, уже почти год живет семья бизнесмена из ближнего зарубежья, которая купила в столице квартиру у "хозяйки" и сделала там ремонт на свой вкус. Оказалось, арендатор подделал паспорт собственницы и с помощью подруги продал квартиру.

Расследование частного детектива может быть приобщено к делу, если с ним подписан договор и все собранные доказательства получены законно

Полиция отправила хозяйку в суд выяснять "гражданско-правовые отношения" с этой семьей. А мошенника искать отказалась. Только нанятый детектив в течение двух месяцев обнаружил арендатора и помог хозяйке собрать улики для возбуждения уголовного дела. Правда, обошлось это москвичке дорого. Услуги частного детектива оплачиваются в столице посуточно.

Уголовно-процессуальное законодательство формально разрешает приобщать результаты частного расследования в качестве доказательств, но прямого указания на это нет.

Депутат озвучил данные Генпрокуратуры: в 55,8 процента случаев следователи отказались от использования материалов частного расследования из-за отсутствия в УПК соответствующего пункта.

По словам автора законопроекта, сегодня в России зарегистрировано 995 частных детективов. Но на самом деле их гораздо больше и спрос на них растет.

Справка "РГ"

Какие услуги сегодня чаще всего предлагают частные детективы?

  • Розыск человека и сбор о нем информации, включая образ жизни и контакты.
  • Сбор сведений о гражданах, включая их состояние здоровья и мониторинг соцсетей. Чаще заказывают юридические лица.
  • Возвращение долгов, на которые нет расписки. Сумма начинается с 300 тысяч рублей.
  • Проверка жилья и офисов на наличие подслушивающей аппаратуры.
  • Розыск угнанного автомобиля.
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