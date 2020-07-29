В Британии найдено редкое сокровище викингов

В Великобритании эксперты официально признали историческую ценность и объявили сокровищем две редкие женские броши эпохи викингов, которые были изготовлены более 1000 лет назад и, возможно, принадлежали неизвестной принцессе.

Как сообщает Museum Crush, речь идет об украшениях викингов, которые были обнаружены двумя археологами-любителями на острове Мэн. Эти находки для Британии являются крайне редкими, хотя броши имеют овальную форму, традиционную для викингов.

Они были изготовлены примерно в 900-950 годах нашей эры из бронзы, украшены серебряной проволокой и позолочены. По мнению ученых, такое украшения могла носить только женщина очень высокого социального статуса. Они считают, что эти броши лишний раз доказывают популярную гипотезу о том, что остров Мэн был заселен скандинавами еще в начале X века.

"Остров Мэн имеет богатое наследие викингов, - говорит археолог Эллисон Фокс из исследовательской организации Manx National Heritage. - Многие украшения раньше находили в могилах. Но отсутствие среди находок брошей такого типа до сих пор привело к предположению о том, что люди из Скандинавии обосновались на острове Мэн только в начале эпохи викингов".

Овальные броши использовались не только как украшение, но и в качестве застежки, при помощи которой к обычному платью крепилась верхняя часть внешнего платья, похожего на передник. А между двумя брошками обычно носили ожерелье.

Кстати, рядом с брошками были найдены стеклянные бусы, вероятно, как раз из такого ожерелья, и пояс с бронзовыми вставками. Анализ показал, что они были изготовлены на территории современной Ирландии. Поэтому ученые предположили, что неизвестная высокопоставленная женщина явно гордилась своими скандинавскими корнями, но и следовала местной моде. Словом, это была особая язычница.

Поскольку подобные артефакты обычно встречаются в могилах, профессиональные археологи провели небольшие раскопки. Однако никакого захоронения в том месте, где были найдены броши, не оказалось. Остается только гадать, как эти реликвии там оказались.

К слову, найдены они были еще в конце 2018 года, но объявили об этом только сейчас. Дело в том, что в Великобритании действует закон о сокровищах. Согласно ему каждый найденный археологами-любителями предмет, потенциально представляющий историческую ценность, должны тщательно изучить эксперты. Только после того, как они объявят реликвию сокровищем, та обретает статус и может быть продана. Кстати, приоритетным правом выкупа обладают музеи.