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29.07.2020 18:47
Рубрика: Происшествия

Вина без признания

Слушания по делу актера Михаила Ефремова перенесли на два дня
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 167(8221)
Предварительные слушания по делу актера Михаила Ефремова, которые должны были состояться в среду, перенесены на 30 июля. Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая, причина переноса - в неявке адвокатов Ефремова.

При этом самого актера, который находится под домашним арестом, сотрудники ФСИН в среду доставили в суд. Караулившие Ефремова журналисты сначала у дверей квартиры, где он проводит свой домашний арест, а потом - и у здания суда, задавали один и тот же вопрос: "Михаил Олегович, почему вы отказались от признания вины? Это было заявление адвокатов или ваше? А зачем вы тогда записали обращение с признанием вины?". Впрочем, Ефремов в сопровождении сотрудника ФСИН и без адвоката хранил молчание и ничего не стал отвечать представителям СМИ.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"Мы вину не признаем. В суд предоставим все прямые доказательства", - сказал за Ефремова адвокат Эльман Пашаев в эфире телеканала "Россия 24".

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на своем джипе на большой скорости вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фургоном "Лада". Водитель отечественного автомобиля 57-летний Сергей Захаров на следующее утро умер в больнице. После ДТП экспертиза установила, что Ефремов в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у него в крови были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Сам актер вначале признал вину и даже выступил с открытым покаянным видеообращением. Однако позже адвокат Пашаев заявил о непризнании вины Ефремовым, но не стал раскрывать подробности своей позиции. Отказался актер с адвокатом и от суда в особом порядке. В свою очередь адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский в телевизионном эфире продемонстрировал документ, в котором, по словам адвоката, Ефремов признает свою вину.

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"Сам виноват, увы", - процитировал Добровинский показания актера и показал соответствующий документ. По словам защитника, эта пометка сделана рукой Ефремова под пунктом "Сведения, имеющие отношение к делу об административном правонарушении".

Ефремова обвиняют по статье 264 УК РФ - нарушение водителем ПДД, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

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