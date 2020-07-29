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29.07.2020 16:15
Рубрика: Экономика

Депутат МГД: Москва сегодня входит во все престижные международные туристические рейтинги

Текст: Вадим Сергеев

Туристическая инфраструктура Москвы станет в ближайшее время настоящим локомотивом ее экономики. Таким мнением с aif.ru поделился депутат столичного парламента Степан Орлов.

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По данным парламентария, каждый год столица принимает более 20 миллионов туристов из регионов, что составляет по примерным прикидкам треть от всего туристического потока в стране.

"Что касается городских точек наибольшего притяжения, то это, разумеется, Кремль, а также музеи, выставочные и усадебно-парковые комплексы", - подчеркивает депутат.

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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