Экс-глава РАО Федотов приговорен к 5 годам за мошенничество

Пресненский районный суд Москвы приговорил бывшего генерального директора Российского авторского общества 43-летнего Сергея Федотова к 5 годам колонии общего режима. Федотов и другие сотрудники РАО признаны виновными мошенничестве и хищении денег организации на сумму более 762 млн рублей.

Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая, остальным фигурантам назначено условное наказание сроком от трех до четырех лет. Так первый заместитель гендиректора РАО 67-летняя Вера Федотова, начальница управления обслуживания правообладателей 48-летняя Светлана Темешева, и заместитель гендиректора 53-летняя Анжела Агейкина получили четыре года условно с таким же испытательным сроком. 60-летний житель столицы Володия Назгишвили получил три года условно.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Генпрокуратуры, в суде установлено, что фигуранты, действуя в составе организованной группы, в период с января 2014 года по декабрь 2016 года похитили деньги со счетов РАО в размере более 762 млн рублей путем предоставления недостоверных статистических данных об использовании музыкальных произведений.

При этом, как отметили в надзорном ведомстве, мать и сын Федотовы, используя свое служебное положение, давали указания о необходимости перевода денег РАО на счета различных подконтрольных юридических лиц и дальнейшего их обналичивания. Кроме того они контролировали получение от начальника управления обслуживания правообладателей отчетов об этапах хищения и суммах перечисленных денежных средств. Другие члены организованной группы обналичивали денежные средства и передавали их Темешевой, Агейкиной и ее супругу Назгишвили.

Федотов также обвиняется в том, что в составе организованной группы с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в период с января 2012 года по декабрь 2018 года похитил денежные средства Российского авторского общества на сумму более 12 млн рублей.

Как подчеркнули в Генпрокуратуре, свою вину в совершении преступлений фигуранты признали полностью и заявили ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.