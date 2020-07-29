Экс-полицейский осужден в Воронеже за мошенничество на 10 миллионов

Центральный суд Воронежа вынес приговор по делу бывшего заместителя начальника управления экономической безопасности регионального ГУ МВД Виталия Чермашенцева. Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Как установлено судом, Чермашенцев пообещал местному предпринимателю обеспечить покровительство со стороны правоохранительных и контролирующих органов. За это высокопоставленный полицейский в течение четырех лет: с апреля 2015 по мая 2019 года, - ежемесячно получал от предпринимателя по 200 тысяч рублей. Общая сумма вознаграждения составила почти 10 миллионов рублей.

- Никаких обещанных действий сотрудник МВД не совершал, - отметили в в прокуратуре Воронежской области.

Суд согласился с позицией обвинения и приговорил Чермашенцева к четырем годам в колонии общего режима. Также он на три года лишен права занимать должности в правоохранительных органах.