Выпускник школы N 30 из Костромы набрал 400 баллов из 400 возможных на Едином госэкзамене по четырем предметам. А в Вологодской и Новгородской областях выпускники сдали три ЕГЭ на 300 баллов. Кто они, стобалльники? Кем мечтают стать?..

В споре между лириками и физиками среди лучших выпускников этого года побеждают последние. Фото: Сергей Куксин/ РГ

В костромской школе N 30 - праздник. Их ученик Дмитрий Ломсадзе установил абсолютный рекорд, набрав 400 баллов из 400 возможных! За всю историю проведения единого госэкзамена лишь четыре человека в стране смогли добиться такого впечатляющего результата и набрать 400 баллов. Костромской выпускник стал пятым.

Как сообщили в региональном департаменте образования и науки, мальчик получил рекордное количество баллов при проведении итоговой аттестации по четырем предметам: информатике, русскому языку, профильной математике, физике.

Директор школы N 30 города Костромы Александр Зюзин рассказывает, что Дмитрий с первого класса проявлял выдающиеся академические способности. Он принимал участие в олимпиадах, отлично учился и школу закончил с медалью. "Мы гордимся таким выпускником!"

Теперь талантливому костромскому школьнику открыты все ведущие вузы страны.

- Конечно, мы таких ребят ждем у себя в Бауманке, нам с ними интересно и им с нами интересно, - заявила пресс-секретарь Московского государственного технического университета имени Баумана Марина Добринец.

По ее словам, в Бауманке Дмитрию помогут выбрать правильное направление, сориентироваться в специальностях, направлениях подготовки и подобрать оптимальный вариант, чтобы развивать дальше его, видимо, незаурядные возможности.

Родители Дмитрия отнеслись к свалившейся на ребенка славе с большой опаской. Они не дали согласия ни на запись телевизионных интервью, ни на любое другое общение ребенка с прессой.

За всю историю проведения ЕГЭ лишь четыре человека в стране смогли набрать 400 баллов. Костромской выпускник стал пятым

- Наш выпускник - человек творческий. Он отличается неординарным мышлением. Такой впечатляющий результат, который он показал на экзаменах, для многих стал неожиданностью. Мы даже сами не предполагали, что он так "выстрелит". Мальчик очень скромный и очень ранимый. Он пока не рассказал нам, в какой именно вуз планирует поступать, и категорически отказывается от общения с прессой. Даже встречу с главой администрации Костромы мы организовывали таким образом, чтобы на ней не присутствовали представители СМИ, - говорит директор школы N 30 Александр Зюзин.

Прохор Мирославский, выпускник череповецкого лицея АМТЭК, чуть отстал от костромского рекордсмена. И тем не менее, как заявили в самом образовательном учреждении, он сотворил сенсацию. Прохор сдал ЕГЭ по математике, информатике и физике - каждый на сто баллов. А за четвертый получил 96 баллов.

- В Череповце еще не было случая, чтобы один выпускник получил 100 баллов сразу по трем предметам, - комментирует его успех замначальника отдела управления образования Светлана Клейнер.

Сам выпускник отметил, что из-за длительного дистанционного обучения год был сложным. Но зато было больше времени на подготовку к ЕГЭ. А склонность к математике у него еще с начальной школы, мальчик всегда любил решать задачи и составлять алгоритмы. Поэтому он мечтает стать программистом и поступить в Московский физико-технический институт.

Выпускник гимназии N 2 из Великого Новгорода Михаил Петров также получил по 100 баллов по математике, информатике и физике. И такой результат отмечен впервые в регионе, сообщили в Министерстве образования Новгородской области.

Михаил - неоднократный победитель олимпиад, а в этом году стал призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике.

Традиционно есть свои рекордсмены и в Санкт-Петербурге. Там сразу двое выпускников получили по 300 баллов за математику, информатику и физику. Это Леонид Петров из Губернаторского физико-математического лицея N 30 и Кирилл Кондратюк из Президентского физико-математического лицея N 239.

Тем временем

По данным минпросвещения, ЕГЭ в основной период 2020 года прошел без серьезных организационно-технологических сбоев с соблюдением всех рекомендаций и требований Роспотребнадзора относительно мер эпидемиологической безопасности. По большинству предметов результаты практически остались на уровне прошлого года, а по некоторым предметам незначительно улучшились. - Сегодня мы можем говорить, что экзамен прошел максимально объективно. Никаких утечек экзаменационных материалов не было. Благодаря нашим общим усилиям мы видим, что серьезных провалов в знаниях школьников нет. Все опасения по поводу срыва ЕГЭ не оправдались, - прокомментировал результаты основного периода экзаменов министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Проведение ЕГЭ 2020 года продолжит дополнительный период сдачи экзаменов, который пройдет с 3 по 8 августа. Сдать экзамены в дополнительные сроки смогут участники, пропустившие сдачу ЕГЭ в основной период по болезни или иной уважительной причине, подтвержденной документально.