Жительница костромского города Шарьи Надежда Яблокова уже много лет бредит небом. Два года назад ее мечта о полетах и прыжках с парашютом стала реальностью.

- Что в этом такого? - спросите вы. - Многие люди летают!

Но случай отчаянной костромички - особый. С раннего детства из-за ДЦП Надя не может ходить. Всю жизнь она передвигается исключительно в инвалидной коляске. Но еще в юном возрасте Надежда решила, что диагноз не повод отказываться от мечты.

- Однажды в соцсетях я прочитала рассказ молодого парня, который написал: "Ходить не могу, но летаю". Узнав о том, что инвалид-колясочник совершил прыжок с парашютом, я тоже "загорелась" этой идеей. И благодаря помощи неравнодушных людей моя мечта стала реальностью, - рассказывает Надежда.

Во время подготовки к полету инструкторы выяснили, что медицинских противопоказаний, как бы это странно ни звучало, у Нади нет.

- Когда мы приехали на базу, начался инструктаж. Волнение некоторое было, но страха - никакого! Меня пристегнули, сделали петлю для ног. Когда шагнули к люку, я закрыла глаза - и мы летим! Ощущения - потрясающие! В небе мне показалось комфортнее, чем на земле! Маме о полете рассказала только после того, как приземлилась. Это был невероятный восторг! И я очень хочу этот полет повторить, - делится впечатлениями Надежда.

Мечта о небе появилась у костромички много лет назад. Шарьинская школа, где с шестого класса после переезда из деревни училась Надя, не была оборудована для людей с ограниченными возможностями. На крыльцо можно было заехать на коляске, но на границе первого этажа вся "доступная среда" заканчивалась. Преодолеть лестницы между остальными этажами ни одному опорнику невозможно. Выход оказался один: надомное обучение.

Все эти годы Надежда, несмотря на инвалидность, путешествовала, занималась спортом, участвовала в соревнованиях

- Сейчас, когда я езжу по городу, вижу, что инвалидов стало больше. Но когда я училась в школе, то никого не видела на коляске. Один мой знакомый, Сергей, очень умный парень, тоже колясочник - сидел дома безвылазно, потому что просто не мог выйти из дома. Когда его куда-то приглашали, он чаще всего отказывался, поскольку знал, что доступной среды нет и другим людям придется его поднимать на руках, а он из-за этого чувствовал себя неловко. Наверное, не хотел никого беспокоить, - рассказывает Надежда.

Каждые два года Наде приходилось проходить медкомиссию. Консилиум врачей осматривал ее и решал, продлевать ли ей инвалидность.

- Я чувствую свои ноги, но они не ходят. Впрочем, жить мне это не мешает. Мешает то, что чиновники не заботятся о людях с особыми потребностями. Когда я пришла получать справку о бессрочной инвалидности, то попросила представителей комиссии включить в индивидуальную программу реабилитации то, что мне необходимо для нормальной жизни. Я активный человек. И мне нужна активная коляска, на которой я бы сама передвигалась по городу. А они в ответ: "Зачем это тебе? Ты же инвалид первой группы, лежачая! Какая тебе активная коляска?" Я пыталась отстаивать свою позицию, но пункт про активную коляску они мне в справку так и не вписали, - вспоминает костромичка.

Не смирившись с участью лежачей, Надя решила учиться дальше. Поступила в Московский государственный гуманитарно-экономический университет, освоила редакторское дело, затем поступила в Московский институт физкультуры и спорта - изучать адаптивную лечебную физкультуру.

Все эти годы Надежда, несмотря на инвалидность, много путешествовала, занималась спортом, участвовала в соревнованиях. В 2011 году на параспартакиаде в Костроме 24-летняя студентка Надежда Яблокова стала победительницей гонки на инвалидных колясках в женском заезде. На дистанции 60 метров она финишировала первой с результатом 35,13 секунды.

- Спортивные занятия для меня стали возможны благодаря специальной коляске "Катаржина", на которой я езжу с 2007 года. К сожалению, за столько лет активной эксплуатации она полностью себя изжила. У нее уже приходилось сваривать основную конструкцию, которая держит спинку. Мое единственное средство передвижения разваливается на ходу, - сетует спортсменка.

К сожалению, состояние дорог в Шарье, где живет Надежда, оставляет желать лучшего. При передвижении по ямам и колдобинам у коляски уже дважды отваливались колеса, их приходилось менять.

- Однажды мы с дочкой шли из садика. Переходим через дорогу - и спинка коляски отваливается! Я чудом не упала на проезжую часть! Благо дочь помогла, поддержала меня, и случайный прохожий помог, - вспоминает Надежда.

Сейчас коляска, на которой ездит костромичка, "дошла до ручки": тормоза не работают, колеса постоянно сдуваются, многократно ремонтированная конструкция пришла в негодность.

- Вместо того чтобы помогать, коляска мне вредит. Чтобы остановить ее, приходится ставить к опоре, либо перенапрягать руку, которая от этого сильно болит. Я еду и думаю: "Боже мой! Хоть бы коляска сегодня не развалилась!" Ни о каких тренировках на таком средстве реабилитации не может быть и речи. А я очень хочу вернуться в спорт! Но на такой коляске это, к сожалению, невозможно, - вздыхает Надежда.

В Шарье, где живет спортсменка, социальная служба предложила ей на замену инвалидное кресло старого образца, но оно Надежде не подходит.

- Инвалидное кресло, которое могут выдать бесплатно, - это просто кусок железа, который не имеет ничего общего с функциональной коляской. Оно годится лишь для абсолютно обездвиженного, очень пожилого человека, которого необходимо перевезти из одной больничной палаты в другую. Для самостоятельных передвижений человека такая страшная допотопная конструкция совершенно не адаптирована. Она в два раза шире, чем нужно, не входит ни в один лифт, кроме грузового. Когда долго сидишь в таком кресле, болит спина, ноги отекают: ты вынужденно находишься в неудобном для себя положении. Вести в нем активную жизнь совершенно невозможно. Но спорить с чиновниками бесполезно. Мне говорят: "Не нравится - сиди дома", - грустно заключает спортсменка.

Помочь по дороге к мечте

На рынке есть качественные коляски, которые делают по индивидуальным меркам человека. При их изготовлении с точностью до миллиметра рассчитывается все: высота, ширина подножки, подлокотников, спинки - много технических моментов.

- На подобранной по индивидуальным меркам коляске можно ездить легко и везде. Если занимаешься спортом, очень важно, чтобы коляска была удобной и легко управляемой. Крутанула колесико без большого усилия - и она уже поехала. Но стоит она 484 тысячи рублей! И такую коляску социальные службы, к сожалению, не выдают, - вздыхает костромичка.

Отчаявшись бороться в одиночку, Надежда Яблокова обратилась за помощью в благотворительный фонд "География добра". Волонтеры помогли ей организовать сбор денег на средство реабилитации. Но из-за пандемии коронавируса он встал на отметке 70 тысяч рублей.

- Коляска - это мои ноги. Я очень долго шла к своей мечте. Хотела заниматься спортом, участвовать в гонках и прыгать с парашютом. Но сейчас не могу даже просто проехать по улице. Пожалуйста, помогите мне вернуться к полноценной жизни. Без помощи добрых людей мне не справиться, - просит Надежда.

Желающие помочь Надежде Яблоковой могут позвонить ей по номеру телефона: +7968-378-56-66 или обратиться в фонд.