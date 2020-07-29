Мэр Владимира ушла в отставку

Глава города и горсовета Владимира Ольга Деева покинула свой пост. Об этом она сообщила на сессии горсовета.

- Ольга Александровна сложила полномочия по собственному желанию. Она попросила удовлетворить свое заявление без отлагательств, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Свою просьбу чиновница объяснила тем, что у нового состава совета депутатов, который предстоит избрать в сентябре, не будет времени на раскачку и переходный период.

Депутаты единогласно приняли отставку Деевой. Новый глава города должен быть избран новым составом совета депутатов, заявил глава администрации города Андрей Шохин.