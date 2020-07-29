Москвич хранил переделанные из сигнальных в боевые пистолеты

Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами из ОУР УВД по ЮВАО задержан 57-летний мужчина, подозреваемый в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

В пресс-службе УВД Юго-Восточного административного округа столицы сообщили, что на 1-м квартале Капотни в квартире был обнаружен предмет, конструктивно схожий с пистолетом, который изготовлен самодельным способом путем переделки из сигнального пистолета МР-371 отечественного производства. Был заменен ствол, и пистолет стал ручным гладкоствольным огнестрельным оружием. По результатам проведенных исследований установлено, что он пригоден для стрельбы.

Также сотрудники полиции обнаружили и изъяли массогабаритный макет автомата, еще несколько сигнальных пистолетов, несколько гильз и патронов. Все изъятое отправлено на исследование.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.