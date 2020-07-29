Москвичи смогут пройти бесплатную диагностику онкозаболеваний

В Москве завтра стартует скрининговая программа по ранней диагностике самых распространенных видов онкологии. Москвичи смогут бесплатно и быстро пройти обследование в одной из 66 поликлиник, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Самое главное для успешного лечения онкологических заболеваний - это раннее выявление патологий, - подчеркнула она. - С учетом отложенного спроса на скрининговые программы, который сложился за время пандемии, особенно важно обеспечить горожан общедоступной и удобной возможностью пройти исследования".

По ее словам, в программу скрининга вошли исследования, позволяющие диагностировать предпосылки к одним из самых распространенных онкологических заболеваний. Так, женщины от 18 до 39 лет смогут пройти УЗИ молочных желез, а от 40 лет и старше - маммографию. Кроме того, москвичкам старше 18 лет предложат сдать мазок на онкоцитологию для выявления заболеваний шейки матки. Мужчинам в возрасте от 45 лет предлагают сдать анализ крови на простат-специфический антиген (ПСА). А женщин и мужчин 40 лет и старше приглашают на анализ кала на скрытую кровь.

Обследоваться в рамках программы могут горожане с московским полисом ОМС. На сайте департамента здравоохранения необходимо выбрать поликлинику, к которой вы прикреплены или рядом с которой живете. Дальше достаточно позвонить по указанному телефону и записаться. С собой нужно взять паспорт и полис.

Возвращаться в поликлинику за результатами обследования не придется - увидеть их можно будет в электронной медкарте на mos.ru и в приложении "ЕМИАС.ИНФО". Если понадобятся дополнительные исследования, то вам позвонит врач и расскажет о порядке дальнейших действий. Продлится программа до конца августа.

Кстати

Акции по ранней диагностике онкозаболеваний в Москве проводят не впервые. В феврале, к примеру, такое обследование прошли более 67 тысяч горожан и 1,5 тысячи из них направили на дополнительные исследования и консультации, а при необходимости и на лечение.