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29.07.2020 06:41
Рубрика: Происшествия

Один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве

Один человек погиб, еще семь получили различные травмы в результате ДТП на юго-востоке Москвы.

Фото: Виктор Васенин/ РГ
Риск попасть в ДТП вырастает к осени

В шесть утра на пересечении Ташкентской улицы и Рязанского проспекта столкнулись пассажирский автобус "ЛИАЗ", следовавший по 209 маршруту, и грузовой автомобиль марки "Газель". Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы города, на место происшествия прибыли пять карет скорой.

Пострадавшим оперативно была оказана медицинская помощь. Находившаяся в автобусе женщина от полученных травм скончалась. Автомобильное движение в сторону Выхино затруднено. Причины аварии устанавливаются.

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