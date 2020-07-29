Один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве

Один человек погиб, еще семь получили различные травмы в результате ДТП на юго-востоке Москвы.

В шесть утра на пересечении Ташкентской улицы и Рязанского проспекта столкнулись пассажирский автобус "ЛИАЗ", следовавший по 209 маршруту, и грузовой автомобиль марки "Газель". Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы города, на место происшествия прибыли пять карет скорой.

Пострадавшим оперативно была оказана медицинская помощь. Находившаяся в автобусе женщина от полученных травм скончалась. Автомобильное движение в сторону Выхино затруднено. Причины аварии устанавливаются.